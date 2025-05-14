- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Укрзалізниця" оновила електронний бланк квитка на поїзди до Польщі
АТ "Укрзалізниця" оновила бланк електронного квитка на поїзди до Польщі. Він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Зазначається, що відтепер при покупці електронних квитків на сполучення Україна — Польща з 14 травня пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка. Він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам.
Раніше електронні квитки на бланках нового зразка були введені у сполученні Україна — Австрія, Угорщина та Словаччина.
Поїзди до Польщі
Наразі з України до Польщі та в зворотному напрямку курсують такі поїзди:
- №89/90 Київ — Перемишль;
- №705/706, 715/716 Київ — Перемишль;
- №35/36 Одеса — Перемишль;
- № 23/24 Київ — Хелм;
- № 51/52 Київ — Перемишль;
- № 31/32 Запоріжжя — Перемишль;
- № 19/20 Київ — Хелм;
- №93/94 Харків — Хелм;
- № 73/74 Харків — Перемишль;
- № 119/120 Київ — Хелм;
- № 767/768 Рава-Руська — Варшава;
- №765/766 Рава-Руська — Варшава;
- №67/68 Київ — Варшава.
Зауважимо, “Укрзалізниця” розширює практику верифікації пасажирів на популярні міжнародні рейси через “Дія.Підпис”. Тому придбати квитки можна тільки після підтвердження особистості через додаток "Дія" або на новому сайті перевізника.