"Укрзалізниця" оновила електронний бланк квитка на поїзди до Польщі

АТ "Укрзалізниця" оновила бланк електронного квитка на поїзди до Польщі. Він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що відтепер при покупці електронних квитків на сполучення Україна — Польща з 14 травня пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка. Він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам.

Раніше електронні квитки на бланках нового зразка були введені у сполученні Україна — Австрія, Угорщина та Словаччина.

Поїзди до Польщі

Наразі з України до Польщі та в зворотному напрямку курсують такі поїзди:

№89/90 Київ — Перемишль;

№705/706, 715/716 Київ — Перемишль;

№35/36 Одеса — Перемишль;

№ 23/24 Київ — Хелм;

№ 51/52 Київ — Перемишль;

№ 31/32 Запоріжжя — Перемишль;

№ 19/20 Київ — Хелм;

№93/94 Харків — Хелм;

№ 73/74 Харків — Перемишль;

№ 119/120 Київ — Хелм;

№ 767/768 Рава-Руська — Варшава;

№765/766 Рава-Руська — Варшава;

№67/68 Київ — Варшава.

Зауважимо, “Укрзалізниця” розширює практику верифікації пасажирів на популярні міжнародні рейси через “Дія.Підпис”. Тому придбати квитки можна тільки після підтвердження особистості через додаток "Дія" або на новому сайті перевізника.