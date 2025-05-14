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"Укрзалізниця" оновила електронний бланк квитка на поїзди до Польщі

Укрзалізниця
Фото: пресслужба "Укрзалізниці"

АТ "Укрзалізниця" оновила бланк електронного квитка на поїзди до Польщі. Він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що відтепер при покупці електронних квитків на сполучення Україна — Польща з 14 травня пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка. Він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам.

Раніше електронні квитки на бланках нового зразка були введені у сполученні Україна — Австрія, Угорщина та Словаччина.

Фото 2 — "Укрзалізниця" оновила електронний бланк квитка на поїзди до Польщі

Поїзди до Польщі

Наразі з України до Польщі та в зворотному напрямку курсують такі поїзди:

  • №89/90 Київ — Перемишль; 
  • №705/706, 715/716 Київ — Перемишль; 
  • №35/36 Одеса — Перемишль; 
  • № 23/24 Київ — Хелм; 
  • № 51/52 Київ — Перемишль; 
  • № 31/32 Запоріжжя — Перемишль; 
  • № 19/20 Київ — Хелм; 
  • №93/94 Харків — Хелм; 
  • № 73/74 Харків — Перемишль; 
  • № 119/120 Київ — Хелм; 
  • № 767/768 Рава-Руська — Варшава; 
  • №765/766 Рава-Руська — Варшава; 
  • №67/68 Київ — Варшава.

Зауважимо, “Укрзалізниця” розширює практику верифікації пасажирів на популярні міжнародні рейси через “Дія.Підпис”. Тому придбати квитки можна тільки після підтвердження особистості через додаток "Дія" або на новому сайті перевізника. 

Автор:
Світлана Манько