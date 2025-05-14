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"Укрзализныця" обновила электронный бланк билета на поезда в Польшу

Укрзализныця
Фото: прессслужба "Укрзализныци"

АО " Укрзализныця " обновило бланк электронного билета на поезда в Польшу.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что теперь при покупке электронных билетов на сообщение Украина — Польша с 14 мая пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Он более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям.

Ранее электронные билеты на бланках нового образца были введены на поезда в Австрию, Венгрию и Словакию.

Фото 2 — "Укрзализныця" обновила электронный бланк билета на поезда в Польшу

Поезда в Польшу

Из Украины в Польшу и обратно курсируют следующие поезда:

  • №89/90 Киев — Перемышль;
  • №705/706, 715/716 Киев — Перемышль;
  • №35/36 Одесса — Перемышль;
  • № 23/24 Киев — Хелм;
  • № 51/52 Киев — Перемышль;
  • № 31/32 Запорожье — Перемышль;
  • № 19/20 Киев — Хелм;
  • №93/94 Харьков — Хелм;
  • № 73/74 Харьков — Перемышль;
  • № 119/120 Киев — Хелм;
  • № 767/768 Рава-Русская — Варшава;
  • №765/766 Рава-Русская — Варшава;
  • №67/68 Киев — Варшава.

Отметим, "Укрзализныця" расширяет практику верификации пассажиров на популярные международные рейсы через "Действие. Подпись". Поэтому купить билеты можно только после подтверждения личности через приложение "Действие" или на новом сайте перевозчика.

Автор:
Светлана Манько