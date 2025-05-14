"Укрзализныця" обновила электронный бланк билета на поезда в Польшу

АО " Укрзализныця " обновило бланк электронного билета на поезда в Польшу.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что теперь при покупке электронных билетов на сообщение Украина — Польша с 14 мая пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Он более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям.

Ранее электронные билеты на бланках нового образца были введены на поезда в Австрию, Венгрию и Словакию.

Поезда в Польшу

Из Украины в Польшу и обратно курсируют следующие поезда:

№89/90 Киев — Перемышль;

№705/706, 715/716 Киев — Перемышль;

№35/36 Одесса — Перемышль;

№ 23/24 Киев — Хелм;

№ 51/52 Киев — Перемышль;

№ 31/32 Запорожье — Перемышль;

№ 19/20 Киев — Хелм;

№93/94 Харьков — Хелм;

№ 73/74 Харьков — Перемышль;

№ 119/120 Киев — Хелм;

№ 767/768 Рава-Русская — Варшава;

№765/766 Рава-Русская — Варшава;

№67/68 Киев — Варшава.

Отметим, "Укрзализныця" расширяет практику верификации пассажиров на популярные международные рейсы через "Действие. Подпись". Поэтому купить билеты можно только после подтверждения личности через приложение "Действие" или на новом сайте перевозчика.