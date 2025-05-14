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"Укрзализныця" обновила электронный бланк билета на поезда в Польшу
АО " Укрзализныця " обновило бланк электронного билета на поезда в Польшу.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Отмечается, что теперь при покупке электронных билетов на сообщение Украина — Польша с 14 мая пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Он более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям.
Ранее электронные билеты на бланках нового образца были введены на поезда в Австрию, Венгрию и Словакию.
Поезда в Польшу
Из Украины в Польшу и обратно курсируют следующие поезда:
- №89/90 Киев — Перемышль;
- №705/706, 715/716 Киев — Перемышль;
- №35/36 Одесса — Перемышль;
- № 23/24 Киев — Хелм;
- № 51/52 Киев — Перемышль;
- № 31/32 Запорожье — Перемышль;
- № 19/20 Киев — Хелм;
- №93/94 Харьков — Хелм;
- № 73/74 Харьков — Перемышль;
- № 119/120 Киев — Хелм;
- № 767/768 Рава-Русская — Варшава;
- №765/766 Рава-Русская — Варшава;
- №67/68 Киев — Варшава.
Отметим, "Укрзализныця" расширяет практику верификации пассажиров на популярные международные рейсы через "Действие. Подпись". Поэтому купить билеты можно только после подтверждения личности через приложение "Действие" или на новом сайте перевозчика.