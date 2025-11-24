"Укрзалізниця" отримала нову партію спецтехніки для відновлення інфраструктури (ФОТО)

АТ “Укрзалізниця” отримала нову партію спеціалізованої техніки українського виробництва для колійників та енергетиків, що дозволить підвищити швидкість, безпеку та ефективність робіт із відновлення та утримання залізничної інфраструктури

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За його словами, це відбулося в межах програми модернізації, яку уряд реалізує разом із командою залізниці.

“Майже 5 років техніка для малої механізації не закуповувалась, а влітку цього року ми запустили централізовану системну трирічну програму оновлення інфраструктурного господарства. Це дало ефект – і в якості техніки, і в закупівельній ціні, а виробничі підрозділи вже бачать перші результати”, - зазначив Кулеба.

Він додав, що колійники вже отримали понад тисячу одиниць малої механізації: рейкорізи, рейкосвердлильні верстати, електрошпалопідбійки, гайковерти, кущорізи та інше обладнання – значна частина українського виробництва, зокрема з Харкова та Дніпра.

Кулеба підкреслив, що така техніка зменшує фізичне навантаження і дає змогу працювати швидше та без ризиків для людей.

Також передали 20 нових хопер-дозаторів, виготовлених на власних виробничих потужностях УЗ. До кінця року буде ще 30. Раніше такі вагони були лише російського виробництва, а тепер освоєно виробництво в Україні. Таке оновлення парку пришвидшує відновлення колії, капітальні ремонти, нові будівництва.

Своєю чергою, енергетики УЗ отримали новий телескопічний автопідйомник, який допоможе оперативно відновлювати високовольтні повітряні лінії після ворожих обстрілів. Також придбано трактори для очищення смуги відведення, що дасть змогу підвищити ефективність і безпеку робіт. Усе - українського виробництва.

До кінця 2025 року УЗ поставить у свої підрозділи понад 1800 одиниць техніки малої механізації. У 2026–2028 роках заплановано закупівлю ще понад 9 500 одиниць. Це формує оновлену базу для колійного господарства на всій мережі.

Росія застосовує нову тактику ударів по ключових вузлах "Укрзалізниці"

Росія з літа 2025 року почала застосовувати нову тактику ударів по ключових вузлах української залізниці ударними дронами. РФ атакує електричні підстанції та іншу залізничну інфраструктуру в середньому шістьма-сімома "шахедами" майже щоночі.

Наразі атаки на залізничну інфраструктуру посилилися, що призводить до регулярних затримок пасажирських поїздів.

Вночі 18 листопада російська армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі у Дніпрі та низці залізничних станцій на Харківщині.