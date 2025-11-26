Украина вводит ускоренный пограничный контроль в поездах в Польшу – будут проверять во время движения

Министерство экономики и Укрзализныця вводят ускоренный пограничный и таможенный контроль прямо в вагонах международных поездов с января.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Новый формат позволяет осуществлять проверку пассажиров при движении поезда на подъезде к границе, сокращая время на остановку и уменьшая стресс для пассажиров.

Такая практика уже действует на отдельных рейсах "Интерсити+" в Польшу.

В Министерстве развития общин и территорий Украины добавили, что первый этап расширения программы будет касаться двух международных маршрутов сообщения с Республикой Польша:

Киев – Хелм – Киев (контроль при движении на участке Ковель – Ягодин – Ковель);

Львов – Перемышль – Львов (контроль при движении на участке Львов – Мостиска-2 – Львов).

Ежемесячно этими поездами пользуются в среднем 27 тысяч пассажиров в направлении Киев – Хелм и 104 тысяч пассажиров в направлении Львов – Перемышль (в две стороны). В настоящее время они тратят значительное время на прохождение пограничных и таможенных процедур. Новый механизм позволит сократить продолжительность поездки и избавиться от лишних простоев на границе.

Свириденко поблагодарила Министерство развития экономики, "Укрзализныци" и Государственную пограничную службу за координацию подготовки к запуску ускоренного контроля.

Напомним, "Укрзализныця" обновила бланк электронного билета на поезда в Польшу. Он более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям.