"Укрзалізниця" запускає нічний поїзд з європейськими спальними вагонами: куди курсуватиме

У новому графіку руху “Укрзалізниці” представлено нічний поїзд №7/346 — 347/8 Ужгород — Відень у складі спальних вагонів європейських залізниць.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниця".

Зазначається, що новий поїзд курсуватиме новозбудованою євроколією від Ужгорода до кордону, перетинаючи всю Угорщину із зупинкою по станції Будапешт — Келенфельд та з ранковим прибуттям до Відня.

Графік руху

Відправлення з Ужгорода — о 23:19, прибуття до Відня — о 8:53. Зворотне відправлення з Відня о 19:08 — прибуття до Ужгорода о 6:15. Таким чином, час у дорозі між Австрією та Україною є навіть менш тривалим, аніж подорож від Ужгорода до Києва.

У Будапешті поїзд матиме зупинку на станції Феріхедь із виходом до міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста. А станція Будапешт — Келенфельд є зручним транспортним хабом у столиці Угорщини із легкою пересадкою на поїзди нової гілки метро.

Віденський поїзд має узгоджену пересадку в Чопі на поїзд №749/750 Ужгород — Київ. Запуск цього рейсу у грудні — результат багатомісячної спільної роботи Укрзалізниці з партнерами: угорською MÁV та австрійською ÖBB.

В новому графіку УЗ скоротила час у дорозі для пасажирів безпересадкових вагонів Київ — Відень на більш ніж дві години і домовилася з угорською залізницею про збільшення пропозиції місць на +25% для рейсу №143/146 Ужгород — Відень.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” представила новий графік руху на 2025–2026 роки, який набуде чинності 14 грудня. Він передбачає запуск 11 нових поїздів — з них 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також суттєві покращення чинних маршрутів.

Загалом у графіку 2025 — 2026 пропозиція у міжнародних сполученнях через станцію Чоп, включаючи хаби євроколії в Ужгороді та Мукачево, збільшена більш ніж на 1000 місць на добу.