"Укрзалізниця" організує рух поїздів між Львовом та Києвом щогодини

"Укрзалізниця" запроваджує тактовий рух між Києвом та Львовом у новому графіку руху на 2026 рік, який набуде чинності 14 грудня цього року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення УЗ.

Це означає, що на найпопулярнішому напрямку Київ – Львів – Київ поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом – щогодини. Переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно із кількома виключеннями для "позапікового" періоду.

В УЗ пояснюють, що тактовий рух – це модель сполучення, за якої поїзди відправляються за чітким повторюваним інтервалом. Така система притаманна Німеччині, Австрії, Нідерландам та іншим країнам Європи із розвиненою залізничною мережею, а в Україні добре відтестована на Kyiv City Express.

Система зручна для пасажирів, адже вона передбачувана – поїзди відправляються щогодини у той самий час, а розклад легко запам'ятати. Пасажирам більше не потрібно шукати зручний рейс серед різночасових відправлень.

Для залізниці модель зручна тим, що дозволяє рівномірно розподілити пасажиропотік протягом доби та мінімізувати пікові навантаження на інфраструктуру.

Запровадження тактового руху на напрямку Київ – Львів стане ще одним кроком до європеїзації українських залізниць та підвищення якості пасажирських перевезень.

Додамо, "Укрзалізниця” представила новий графік руху на 2025–2026 роки, який набуде чинності 14 грудня. Він передбачає запуск 11 нових поїздів — з них 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також суттєві покращення чинних маршрутів.