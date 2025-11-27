- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укрзализныця" организует движение поездов между Львовом и Киевом каждый час
"Укрзализныця" вводит тактовое движение между Киевом и Львовом в новом графике движения на 2026 год, который вступит в силу 14 декабря этого года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение УЗ.
Это означает, что на самом популярном направлении Киев – Львов – Киев поезда будут курсировать по стабильному и повторяющемуся расписанию – ежечасно. Подавляющее большинство поездов будут курсировать круглогодично с несколькими исключениями для "внепикового" периода.
В УЗ объясняют, что тактовое движение – это модель сообщения, при которой поезда отправляются за четким повторяющимся интервалом. Такая система характерна для Германии, Австрии, Нидерландов и других стран Европы с развитой железнодорожной сетью, а в Украине хорошо оттестована на Kyiv City Express.
Система удобна для пассажиров, ведь она предсказуемая – поезда отправляются каждый час в то же время, а расписание легко запомнить. Пассажирам больше не нужно искать удобный рейс среди разновременных отправлений.
Для железной дороги модель удобна тем, что позволяет равномерно распределить пассажиропоток в течение суток и минимизировать пиковую нагрузку на инфраструктуру.
Введение тактового движения в направлении Киев – Львов станет еще одним шагом к европеизации украинских железных дорог и повышению качества пассажирских перевозок.
Добавим, "Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, который вступит в силу 14 декабря. Он предусматривает запуск 11 новых поездов – из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.