МВФ предупреждает о глобальном экономическом спаде: мир приближается к неблагоприятному сценарию

МВФ предупреждает о глобальном экономическом спаде / Depositphotos

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал "Мировое экономическое обозрение", в котором ухудшил прогнозы глобального роста. Причиной послужил нефтяной шок, вызванный войной на Ближнем Востоке и атакой на Иран. С каждым днем перебоев в энергетике мир приближается к неблагоприятному сценарию.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

Сценарии глобального развития

Согласно базовому прогнозу, мировой валовой внутренний продукт вырастет на 3,1% в 2026 году. В январе этот показатель ожидался на уровне 3,3%. Однако из-за блокады Ормузского пролива и рисков для энергетической инфраструктуры МВФ разработал дополнительные сценарии:

  • неблагоприятный сценарий предполагает рост на 2,5% и инфляцию на 5,4%;
  • худший сценарий предполагает падение роста ниже 2% при цене на нефть 110 долларов за баррель.

"Глобальные перспективы резко ухудшились после начала войны на Ближнем Востоке... К войне мы были готовы повысить наш прогноз глобального роста", - говорится в отчете. Пьер-Оливье Гуреншас, главный экономист МВФ, отметил, что с каждым днем перебоев в энергетике мир приближается к неблагоприятному сценарию.

Последствия для регионов и стран

Ситуация в отдельных регионах мира будет развиваться следующим образом:

  • экономика Германии и Великобритании вырастет всего на 0,8%;
  • США – увеличится на 2,3%;
  • Китай продемонстрирует рост на 4,4%; Иран сократится на 6,1%.

Для Украины прогноз тоже неутешителен: ожидается, что инфляция вырастет на 13%. Наибольшее влияние испытывают развивающиеся страны, где прогнозируемый рост сократился до 3,9%.

Воздействие блокады Ормузского пролива

Мировая инфляция в 2026 году может возрасти до 4,4% по сравнению с 4,1% в 2025 году. При наихудшем развитии событий этот показатель достигнет 5,8%. Ситуация усугубляется военно-морской блокадой Ормузского пролива, которую США начали в понедельник после провала переговоров. Блокада остановила наблюдавшуюся в последние годы тенденцию к снижению цен.

"Конечный масштаб потрясения будет зависеть от продолжительности и масштаба конфликта, а также от того, как быстро нормализуется производство и поставка энергии", - заявил Пьер-Оливье Гуреншас.

Напомним, 7 апреля МВФ заявлял, что планирует снизить прогноз экономического роста и повысить ожидаемые показатели инфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке. Ранее Фонд ожидал роста мировой экономики на 3,3% в 2026 и 3,2% в 2027 году.

Автор:
Татьяна Ковальчук