МВФ прогнозирует глобальный рост цен из-за войны на Ближнем Востоке

Война на Ближнем Востоке повлечет за собой рост инфляции и замедление глобального экономического развития. Конфликт уже привел к масштабным перебоям в энергоснабжении. Из-за военных действий и блокады Ормузского пролива мировые поставки нефти сократились на 13%.

Как пишет Delo.ua, такое мнение в интервью Reuters высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Даже при быстром завершении конфликта МВФ планирует снизить прогноз экономического роста и повысить ожидаемые показатели инфляции. Ранее Фонд ожидал роста мировой экономики на 3,3% в 2026 и 3,2% в 2027 году.

"Вместо этого все дороги сейчас ведут к более высоким ценам и более медленному росту... Мы живем в мире повышенной неопределенности... Все это означает, что после того, как мы оправимся от этого потрясения, нам нужно быть готовыми к следующему", - заявила Георгиева.

Из-за военных действий мировая поставка нефти уже сократилась на 13%. Последствия этого оказали влияние на смежные отрасли и товары, среди которых: нефть, газ, удобрения, гелий. Также зафиксировано повреждение 72 энергетических объектов, треть из которых получила значительные разрушения. Например, Катар из-за нанесенного ущерба сможет восстановить 17% добычи природного газа только в течение 3–5 лет.

Наибольшие экономические риски зафиксированы в странах, не имеющих собственных энергетических резервов. 85% членов МВФ являются импортерами энергии. В таких государствах рост цен может спровоцировать социальные беспорядки из-за отсутствия бюджетных средств для поддержки населения. МВФ рассматривает возможность расширения программ кредитования для уже обратившихся за помощью стран.

По словам главы МВФ, "энергетические субсидии" не решение проблемы. Она призвала политиков избегать государственных выплат, которые могут еще больше усилить инфляционное давление.

Ранее сообщалось, что мировые цены на продукты питания выросли в марте на фоне повышения стоимости энергоносителей и увеличения расходов на транспортировку, вызванных геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.