МВФ прогнозує глобальне зростання цін через війну на Близькму Сході

Війна на Близькому Сході спричинить зростання інфляції та сповільнення глобального економічного розвитку. Конфлікт вже призвів до масштабних перебоїв в енергопостачанні. Через воєнні дії і блокаду Ормузької протоки світове постачання нафти скоротилося на 13%.

Як пише Delo.ua, таку думку в інтерв’ю Reuters висловила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Навіть за умови швидкого завершення конфлікту МВФ планує знизити прогноз економічного зростання та підвищити очікувані показники інфляції. Раніше Фонд очікував зростання світової економіки на 3,3% у 2026 році та 3,2% у 2027 році.

"Натомість усі дороги зараз ведуть до вищих цін і повільнішого зростання … Ми живемо у світі підвищеної невизначеності … Все це означає, що після того, як ми оговтаємося від цього потрясіння, нам потрібно бути готовими до наступного", — заявила Георгієва.

Через воєнні дії світове постачання нафти вже скоротилося на 13%. Наслідки цього вплинули на суміжні галузі та товари, серед яких: нафта, газ, добрива, гелій. Також зафіксовано пошкодження 72 енергетичних об'єктів, третина з яких зазнала значних руйнувань. Наприклад, Катар через завдані збитки зможе відновити 17% видобутку природного газу лише протягом 3–5 років.

Найбільші економічні ризики зафіксовані у країнах, що не мають власних енергетичних резервів. 85% членів МВФ є імпортерами енергії. У таких державах зростання цін може спровокувати соціальні заворушення через відсутність бюджетних коштів на підтримку населення. МВФ розглядає можливість розширення програм кредитування для країн, що вже звернулися за допомогою.

За словами очільниці МВФ, "енергетичні субсидії" не є вирішенням проблеми. Вона, закликала політиків уникати державних виплат, які можуть ще більше посилити інфляційний тиск.

Раніше повідомлялося, що світові ціни на продукти харчування зросли у березні на тлі підвищення вартості енергоносіїв та збільшення витрат на транспортування, спричинених геополітичною напруженістю на Близькому Сході.