Ціни на нафту залишаться високими за будь-яких сценаріїв війни в Ірані: прогноз аналітиків

Аналітики прогнозують тривале утримання високих цін на нафту через воєнний конфлікт в Ірані. Основними чинниками зростання вартості є закриття Ормузької протоки та атаки на виробничі потужності на Близькому Сході. Це призвело до суттєвого скорочення світових поставок без чітких термінів їх відновлення.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ціна на нафту

З початку війни ф'ючерси на нафту марки Brent зросли більш ніж на 50%. Минулого тижня ціна за барель короткочасно здорожчала до 119 доларів, а сьогодні, 30 березня, перевищила позначку $115 за барель.. Це сталося після атак на енергетичні об'єкти та погроз цивільному судноплавству в Ормузькій протоці, через яку транспортується близько 20% світових обсягів нафти та газу.

Прогноз аналітиків

Опитування 13 аналітиків свідчить, що ціни залишатимуться високими за будь-яких сценаріїв розвитку подій. У разі пошкодження іранських експортних потужностей вартість нафти може сягнути 200 доларів за барель.

"Доки транзит через Ормузьку протоку буде порушуватися, усі азійські країни відчують на собі тиск, але дещо по-різному. Країни Північної Азії ризикують зіткнутися з нормуванням електроенергії, тоді як країни Південної та Південно-Східної Азії ризикують зіткнутися з нормуванням споживчого та промислового палива", — сказав аналітик "DBS Bank" Сувро Саркар.

Захоплення острова Харг

Станом на 23 березня 2026 року війна вже спричинила скорочення світових запасів нафти приблизно на 11 мільйонів барелів на день. Президент США Дональд Трамп розглядає можливість використання наземних військ для захоплення острова Харг, через який проходить близько 90% іранського нафтового експорту.

У разі ескалації та пошкодження інфраструктури на цьому острові ціни на нафту гарантовано перевищать 120 доларів. Середній прогноз експертів для такого сценарію становить 153,85 долара за барель.

Навіть за умови припинення активних бойових дій з боку США та Ізраїлю, загрози судноплавству в протоці можуть утримувати ціни в діапазоні від 50 до 150 доларів через ризики перебоїв у логістиці.

Економічні наслідки для промисловості

Найбільших збитків від подорожчання енергоносіїв зазнають країни-імпортери в Європі та Азії. Особливо відчутним вплив буде при перевищенні ціни у 150 доларів за барель. Крім енергетики, під удар потрапляють сільське господарство, хімічна промисловість та транспортна галузь.

"Зростання транспортних витрат впливає не лише на споживчі товари, а й на засоби виробництва. Проблеми з ланцюгами поставок та зростання витрат впливають, зокрема, на хімічний та сільськогосподарський сектори", – сказав Томас Віберек, аналітик NORD/LB.

Нагадаємо, ескалація на Близькому Сході розганяє світові ціни на нафту, підвищуючи ризики нового енергетичного шоку. Втім, в Україні ефект поки пом’якшує конкуренція між мережами АЗС, хоча потенціал для подорожчання пального залишається високим.