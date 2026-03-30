Ціни на нафту перевищили $115: причини зростання та наслідки

Ціни на нафту Brent стрімко зросли вище $115 за барель на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході та ризиків для ключових маршрутів постачання. Інвестори побоюються тривалого протистояння, яке може порушити глобальні ланцюги поставок і посилити інфляційний тиск у світі.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ціни на нафту та реакція ринків

Ціна на нафту Brent одразу перевищила позначку $115 за барель. Загалом у березні вона зросла приблизно на 59%, що може стати найбільшим місячним стрибком в історії - навіть більшим, ніж під час вторгнення Іраку в Кувейт у 1990 році.

На тлі цього азійські фондові ринки демонструють падіння.

Ф’ючерси на нафту Brent залишаються вище $100 за барель до липня, а на грудень - близько $85.

Зростання цін на енергоносії створює серйозний інфляційний тиск. Це може проявитися у свіжих даних щодо інфляції в Німеччині та ЄС. На цьому тлі зростають очікування підвищення ставок Європейським центральним банком - імовірність такого кроку у квітні оцінюється у 58%.

Причини зростання цін

Основною причиною є загострення конфлікту на Близькому Сході та ризики для ключових маршрутів постачання нафти.

Атаки в регіоні Перської затоки тривають і поширюються: єменські хусити завдали ударів по Ізраїлю. Це підвищує ризик блокування протоки Баб-ель-Мандеб у Червоному морі - одного з ключових маршрутів транспортування нафти поряд з Ормузькою протокою.

Ситуація навколо Ормузької протоки також залишається напруженою. Іран, за словами Дональда Трампа, погодився пропустити частину танкерів, що фактично свідчить про його контроль над цим стратегічним маршрутом.

Водночас США нарощують військову присутність у регіоні - там уже перебуває понад 50 тисяч військових. Сам Трамп не виключає силових сценаріїв, зокрема щодо іранської нафтової інфраструктури.

Попри заяви про можливі переговори, ситуація залишається невизначеною. Ризики ескалації високі, що може ще більше порушити ланцюги постачання та затягнути відновлення ринку.

Нагадаємо, ескалація на Близькому Сході розганяє світові ціни на нафту, підвищуючи ризики нового енергетичного шоку. Втім, в Україні ефект поки пом’якшує конкуренція між мережами АЗС, хоча потенціал для подорожчання пального залишається високим.