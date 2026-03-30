Цены на нефть превысили $115: причины роста и последствия

Цены на нефть Brent стремительно выросли выше $115 за баррель на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и рисков для ключевых поставочных маршрутов. Инвесторы опасаются длительного противостояния, которое может нарушить глобальные цепи поставок и усилить инфляционное давление в мире.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Цены на нефть и реакцию рынков

Цена на нефть Brent сразу превысила отметку в $115 за баррель. В общей сложности в марте она выросла примерно на 59%, что может стать самым большим месячным скачком в истории - даже большим, чем во время вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году.

На фоне этого азиатские фондовые рынки показывают падение.

Фьючерсы на нефть Brent остаются выше $100 за баррель до июля, а на декабрь – около $85.

Рост цен на энергоносители создает серьезное инфляционное давление. Это может проявиться в новых данных по инфляции в Германии и ЕС. На этом фоне растут ожидания повышения ставок Европейским центральным банком – вероятность такого шага в апреле оценивается в 58%.

Причины роста цен

Основная причина – обострение конфликта на Ближнем Востоке и риски для ключевых маршрутов поставки нефти.

Атаки в регионе Персидского залива продолжаются и распространяются: йеменские хуситы нанесли удары по Израилю. Это повышает риск блокировки пролива Баб-эль-Мандеб в Красном море – одного из ключевых маршрутов транспортировки нефти рядом с Ормузским проливом.

Ситуация вокруг Ормузского пролива также остается напряженной. Иран, по словам Дональда Трампа, согласился пропустить часть танкеров, что фактически свидетельствует о его контроле над этим стратегическим маршрутом.

В то же время, США наращивают военное присутствие в регионе - там уже находится более 50 тысяч военных. Сам Трамп не исключает силовых сценариев, в частности, относительно иранской нефтяной инфраструктуры.

Несмотря на заявления о возможных переговорах, ситуация остается неопределенной. Риски эскалации высоки, что может еще больше нарушить цепи и затянуть восстановление рынка.

Напомним, эскалация на Ближнем Востоке разгоняет мировые цены на нефть, повышая риски нового энергетического шока. Впрочем, в Украине эффект пока смягчает конкуренция между сетями АЗС, хотя потенциал для удорожания топлива остается высоким.