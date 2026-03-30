Цены на нефть останутся высокими при любых сценариях войны в Иране: прогноз аналитиков

Аналитики прогнозируют длительное удержание высоких цен на нефть из-за военного конфликта в Иране. Основными факторами роста стоимости является закрытие Ормузского пролива и атаки на производственные мощности на Ближнем Востоке. Это привело к существенному сокращению мировых поставок без четких сроков их возобновления.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Цена на нефть

С начала войны фьючерсы на нефть марки Brent выросли более чем на 50%. На прошлой неделе цена за баррель кратковременно подорожала до 119 долларов, а сегодня, 30 марта, превысила отметку $115 за баррель. Это произошло после атак на энергетические объекты и угроз гражданскому судоходству в Ормузском проливе, через который транспортируется около 20% мировых объемов нефти и газа.

Прогноз аналитиков

Опрос 13 аналитиков свидетельствует, что цены будут оставаться высокими при любых сценариях развития событий. В случае повреждения иранских экспортных мощностей стоимость нефти может составить 200 долларов за баррель.

"Пока транзит через Ормузский пролив будет нарушаться, все азиатские страны ощутят на себе давление, но несколько по-разному. Страны Северной Азии рискуют столкнуться с нормированием электроэнергии, тогда как страны Южной и Юго-Восточной Азии рискуют столкнуться с нормированием потребительского" Сувро Саркар.

Захват острова Харг

По состоянию на 23 марта 2026 года война уже повлекла за собой сокращение мировых запасов нефти примерно на 11 миллионов баррелей в день. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность использования наземных войск для захвата острова Харг, через который проходит около 90% иранского нефтяного экспорта.

В случае эскалации и повреждения инфраструктуры на этом острове цены на нефть гарантированно превысят 120 долларов. Средний прогноз экспертов для такого сценария составляет 153,85 доллара за баррель.

Даже при прекращении активных боевых действий со стороны США и Израиля, угрозы судоходству в проливе могут удерживать цены в диапазоне от 50 до 150 долларов из-за рисков перебоев в логистике.

Экономические последствия для промышленности

Наибольшие убытки от подорожания энергоносителей терпят страны-импортеры в Европе и Азии. Особенно ощутимо влияние будет при превышении цены в 150 долларов за баррель. Кроме энергетики под удар попадают сельское хозяйство, химическая промышленность и транспортная отрасль.

"Рост транспортных расходов влияет не только на потребительские товары, но и на средства производства. Проблемы с цепями поставок и рост затрат влияют, в частности, на химический и сельскохозяйственный секторы", – сказал аналитик NORD/LB Томас Виберек.

Напомним, эскалация на Ближнем Востоке разгоняет мировые цены на нефть, повышая риски нового энергетического шока. Впрочем, в Украине эффект пока смягчает конкуренция между сетями АЗС, хотя потенциал для удорожания топлива остается высоким.