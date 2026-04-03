Світові ціни на їжу зростають через подорожчання енергоносіїв і логістики

Світові ціни на продукти харчування зросли у березні на тлі підвищення вартості енергоносіїв та збільшення витрат на транспортування, спричинених геополітичною напруженістю на Близькому Сході.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Індекс цін на продовольство, який розраховує Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, у березні становив у середньому 128,5 пункту, що на 3 пункти більше, ніж у лютому. Зростання пов’язують із перебоями у глобальних ланцюгах постачання, які посилилися на тлі конфліктів у регіоні.

Показник зріс на 2,4%, що означає другий місяць поспіль підвищення після зростання у лютому, яке стало першим за останні п’ять місяців.

Хоча індекс відображає ціни на сировинні аграрні товари, а не роздрібну вартість продукції, його динаміка є індикатором можливого посилення продовольчої інфляції. Додатковий тиск створюють зростання витрат на енергоносії та добрива, а також перебої у постачанні зернових і ключових ресурсів через стратегічні морські маршрути.

Найбільше зростання у березні зафіксовано в сегментах рослинних олій та цукру. Водночас підвищення цін спостерігалося також у категоріях м’яса, молочних продуктів і зернових.

Додамо, перебої у виробництві та експорті добрив на Близькому Сході через конфлікт в Ірані створюють ризики для світових поставок та підвищення цін на продукти харчування. Ормузька протока, через яку проходить близько 35% світового експорту сечовини та 45% експорту сірки, є ключовим шляхом для перевезення основних компонентів добрив.