В Україні змінилося керівництво офісу ФАО: що відомо про Шахнозу Мумінову

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) призначила Шахнозу Мумінову новою керівницею свого офісу в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба організації.

Хто очолив український офіс ФАО?

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) призначила Шахнозу Мумінову новою керівницею офісу в Україні. Вона має понад 20 років досвіду у сфері гуманітарної допомоги та проєктів розвитку в Східній Європі, Центральній Азії та на Кавказі, працювала на керівних посадах у міжнародних організаціях та координувала співпрацю з донорами і партнерами.

Мумінова відзначила, що ФАО й надалі допомагатиме українським фермерам і сільським громадам долати наслідки війни та відновлюватися.

"Українські фермери й сільські родини щодня стикаються з викликами, які важко уявити. Ми і надалі працюватимемо, щоб вони могли відновлюватися та мати впевненість у майбутньому", – наголосила нова керівниця офісу ФАО

З 2022 року організація надала підтримку близько 300 тисячам сімей і 16 тисячам підприємств. ФАО підкреслює готовність продовжувати роботу з урядом, громадами та партнерами задля продовольчої безпеки й відновлення аграрного сектору України.

Що відомо про організацію?

ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) — це спеціалізована установа Об’єднаних Націй, яка працює над подоланням голоду, недоїдання та нерівності у доступі до продовольства. Її діяльність охоплює координацію міжнародних зусиль, надання технічної допомоги, збір і аналіз даних, розробку політик та підтримку сталого розвитку сільського, лісового й рибного господарства.

Серед ключових напрямів роботи ФАО:

боротьба з голодом та забезпечення глобальної продовольчої безпеки;

розвиток сільського господарства та ефективне управління природними ресурсами;

збір статистики і проведення досліджень для формування прогнозів та рекомендацій;

надання технічної допомоги та організація освітніх програм;

підтримка населення у подоланні наслідків криз та адаптація до змін клімату;

розвиток сталих та інклюзивних агропродовольчих систем.

Організація виступає міжнародним майданчиком для обговорення політики у сфері продовольства та сприяє співпраці між урядами, громадами й партнерами задля забезпечення доступу до їжі для всіх.