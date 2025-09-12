В Украине сменилось руководство офиса ФАО: что известно о Шахнозе Муминовой

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) назначила Шахнозу Муминову новой руководительницей своего офиса в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба организации.

Кто возглавил украинский офис ФАО?

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) назначила Шахнозу Муминову новой руководительницей офиса в Украине. Она имеет более 20 лет опыта в области гуманитарной помощи и проектов развития в Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе, работала на руководящих должностях в международных организациях и координировала сотрудничество с донорами и партнерами.

Муминова отметила, что ФАО и дальше будет помогать украинским фермерам и сельским общинам преодолевать последствия войны и восстанавливаться.

"Украинские фермеры и сельские семьи ежедневно сталкиваются с вызовами, которые трудно представить. Мы будем и дальше работать, чтобы они могли восстанавливаться и иметь уверенность в будущем", - подчеркнула новая руководительница офиса ФАО

С 2022 года организация оказала поддержку около 300 тысяч семей и 16 тысяч предприятий. ФАО подчеркивает готовность продолжать работу с правительством, общинами и партнерами в целях продовольственной безопасности и восстановления аграрного сектора Украины.

Что известно об организации?

ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) – это специализированное учреждение Объединенных Наций, работающее над преодолением голода, недоедания и неравенства в доступе к продовольствию. Ее деятельность включает координацию международных усилий, оказание технической помощи, сбор и анализ данных, разработку политик и поддержание устойчивого развития сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Среди ключевых направлений работы ФАО:

борьба с голодом и обеспечение глобальной продовольственной безопасности;

развитие сельского хозяйства и эффективное управление природными ресурсами;

сбор статистики и проведение исследований для формирования прогнозов и рекомендаций;

предоставление технической помощи и организация образовательных программ;

поддержка населения в преодолении последствий кризисов и адаптация к изменениям климата;

развитие устойчивых и инклюзивных агропродовольственных систем

Организация выступает международной площадкой для обсуждения политики в области продовольствия и содействует сотрудничеству между правительствами, общинами и партнерами для обеспечения доступа к пище для всех.