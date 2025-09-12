- Категория
В Украине сменилось руководство офиса ФАО: что известно о Шахнозе Муминовой
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) назначила Шахнозу Муминову новой руководительницей своего офиса в Украине.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба организации.
Кто возглавил украинский офис ФАО?
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) назначила Шахнозу Муминову новой руководительницей офиса в Украине. Она имеет более 20 лет опыта в области гуманитарной помощи и проектов развития в Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе, работала на руководящих должностях в международных организациях и координировала сотрудничество с донорами и партнерами.
Муминова отметила, что ФАО и дальше будет помогать украинским фермерам и сельским общинам преодолевать последствия войны и восстанавливаться.
"Украинские фермеры и сельские семьи ежедневно сталкиваются с вызовами, которые трудно представить. Мы будем и дальше работать, чтобы они могли восстанавливаться и иметь уверенность в будущем", - подчеркнула новая руководительница офиса ФАО
С 2022 года организация оказала поддержку около 300 тысяч семей и 16 тысяч предприятий. ФАО подчеркивает готовность продолжать работу с правительством, общинами и партнерами в целях продовольственной безопасности и восстановления аграрного сектора Украины.
Что известно об организации?
ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) – это специализированное учреждение Объединенных Наций, работающее над преодолением голода, недоедания и неравенства в доступе к продовольствию. Ее деятельность включает координацию международных усилий, оказание технической помощи, сбор и анализ данных, разработку политик и поддержание устойчивого развития сельского, лесного и рыбного хозяйства.
Среди ключевых направлений работы ФАО:
- борьба с голодом и обеспечение глобальной продовольственной безопасности;
- развитие сельского хозяйства и эффективное управление природными ресурсами;
- сбор статистики и проведение исследований для формирования прогнозов и рекомендаций;
- предоставление технической помощи и организация образовательных программ;
- поддержка населения в преодолении последствий кризисов и адаптация к изменениям климата;
- развитие устойчивых и инклюзивных агропродовольственных систем
Организация выступает международной площадкой для обсуждения политики в области продовольствия и содействует сотрудничеству между правительствами, общинами и партнерами для обеспечения доступа к пище для всех.