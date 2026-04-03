Мировые цены на еду растут из-за удорожания энергоносителей и логистики

Мировые цены на продукты питания выросли в марте на фоне повышения стоимости энергоносителей и увеличения расходов на транспортировку, вызванную геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Индекс цен на продовольствие, рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, в марте составил в среднем 128,5 пункта, что на 3 пункта больше, чем в феврале. Рост связывается с перебоями в глобальных цепях поставок, которые усилились на фоне конфликтов в регионе.

Показатель вырос на 2,4%, что означает второй месяц подряд повышение после роста в феврале, ставшем первым за последние пять месяцев.

Хотя индекс отражает цены на сырьевые аграрные товары, а не розничную стоимость продукции, его динамика является индикатором возможного усиления продовольственной инфляции. Дополнительное давление создают рост расходов на энергоносители и удобрения, а также перебои в снабжении зерновых и ключевых ресурсов через стратегические морские маршруты.

Наибольший рост в марте зафиксирован в сегментах растительных масел и сахара. В то же время, повышение цен наблюдалось также в категориях мяса, молочных продуктов и зерновых.

Добавим, что перебои в производстве и экспорте удобрений на Ближнем Востоке из-за конфликта в Иране создают риски для мировых поставок и повышения цен на продукты питания. Ормузский пролив, через который проходит около 35% мирового экспорта мочевины и 45% экспорта серы, является ключевым путем для перевозки основных компонентов удобрений.

Автор:
Татьяна Гойденко