Курс валют на 1 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне и евро снизился на двенадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 1.05.2026 (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 43,96 грн (-12 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,46 грн (12 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,08 грн (-5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,70/43,80 Евро 51,40/51,60 Злотый 12,00/12,10

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 1 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,60/44,20 51,20/51,85 Ощадбанк 43,60/ 44,25 51,20/51,90 12,20/12,60 ПУМБ 43,60/ 44,25 51,20/51,90 12,30/12,60 Укргазбанк 43,60/ 44,25 51,20/51,90 12,30/12,60 Райффайзен 43,72/ 44,15 51,20/51,80

В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.