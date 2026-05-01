- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 1 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне и евро снизился на двенадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 1.05.2026 (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,96 грн (-12 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,46 грн (12 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,08 грн (-5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,70/43,80
|Евро
|51,40/51,60
|Злотый
|12,00/12,10
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 1 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,60/44,20
|51,20/51,85
|Ощадбанк
|43,60/ 44,25
|51,20/51,90
|12,20/12,60
|ПУМБ
|43,60/ 44,25
|51,20/51,90
|12,30/12,60
|Укргазбанк
|43,60/ 44,25
|51,20/51,90
|12,30/12,60
|Райффайзен
|43,72/ 44,15
|51,20/51,80
В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.