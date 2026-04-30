Гривна в мае: курс удержится около 44 за доллар, но риски остаются

В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.

Май как период без четкой тенденции

Май традиционно является переходным периодом для денежного рынка. Как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, аграрные факторы, активно влиявшие на курс осенью, уже теряют значение, тогда как новые еще не сформировались. В результате рынок движется без выраженного тренда, хотя сам характер этого движения не является нейтральным.

По словам эксперта, опыт последних лет показывает, что даже в период относительного равновесия гривна находится под умеренным девальвационным давлением. Именно поэтому большинство прогнозов на май сходятся в узком коридоре. Так, Шевчишин допускает курсовые колебания в пределах 43,75–44,75 грн за доллар. Директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын оценивает возможный диапазон более сдержанно — 43,5–44,2 грн. Близкую позицию занимает руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, который не ожидает существенных изменений и считает, что курс будет оставаться у отметки 44 грн или даже ниже. В то же время директор по продажам АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль допускает более широкий коридор — от 43,35 до 44,75 грн за доллар, подчеркивая зависимость рынка от внешних факторов.

В итоге эти оценки формируют общее видение: в мае гривна, вероятнее всего, будет консолидироваться вблизи от уровня 44 грн за доллар без резких отклонений.

Роль НБУ: контроль и балансирование рынка

Ключевым фактором стабильности остается политика Национального банка. Как объясняет вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления банка "Глобус" Сергей Мамедов, валютный рынок и дальше будет работать в режиме "управляемой гибкости", когда колебания допускаются, но не выходят за контролируемые пределы. По его оценкам, регулятор может направлять до $ 800 млн в неделю на валютные интервенции, что позволяет удерживать баланс между спросом и предложением.

Так выглядели валютные интервенции НБУ с начала года

В то же время, на курс будет влиять и монетарная политика. Ожидаемая инфляция на уровне до 2% в месяц и более 9% в годовом исчислении создает предпосылки для более жестких решений. При таком сценарии учетная ставка может вырасти до 15,5–16%, а доходность гривневых инструментов соответственно повыситься. Это усиливает привлекательность гривны и сдерживает спрос на иностранную валюту.

Как подчеркивает президент Национальной ассоциации банков Украины Сергей Наумов, наличие международных резервов и регулярной финансовой поддержки позволяет говорить не о риске резкой девальвации, а об управляемой динамике курса даже в сложных условиях.

Так выглядит динамика официального курса гривны с начала года

Евро и злотый: зависимость от глобальных рынков

В отличие от доллара курс евро в значительной степени зависит от ситуации на мировых рынках. По оценкам экспертов, в мае европейская валюта будет находиться в диапазоне около 50–52,5 грн, хотя отдельные сценарии допускают краткосрочные колебания до 53 грн.

Как объясняет Мамедов, ключевым фактором является соотношение евро к доллару на глобальном рынке. Даже незначительные его изменения могут ощутимо влиять на украинские котировки: каждое колебание на уровне 0,01 в паре EUR/USD прибавляет или отнимает примерно пол гривны во внутреннем курсе.

Схожая логика применяется и к злотому. По оценкам Наумова, его динамика будет формироваться через движения евро и общую ситуацию на внешних рынках, поэтому существенных отклонений курса пока не ожидается.

Международная помощь как фактор стабилизации

Существенную роль в поддержке курсовой стабильности играет международная финансовая помощь. В частности, решение Европейского Союза по пакету поддержки объемом 90 млрд евро уже повлияло на ожидания рынка, уменьшив девальвационные настроения.

С учетом того, что общая потребность Украины во внешнем финансировании в 2026 году оценивается в более чем $45 млрд, регулярность поступления этих средств остается критически важной для сохранения баланса на валютном рынке.

Главные риски: война и цены на энергоносители

Основные риски для гривни формируются вне страны. Речь идет прежде всего о геополитической ситуации на Ближнем Востоке и ее влиянии на цены на нефть. Как отмечает Юрий Крохмаль, возможное обострение, в частности, вокруг Ирана, способно подтолкнуть цены на энергоносители и усилить давление на гривну. При стабилизации ситуации эти риски, соответственно, могут снизиться.

Александр Печерицын обращает внимание, что даже при отсутствии резких изменений геополитическое напряжение поддерживает девальвационные ожидания, что влияет на поведение участников рынка и общий баланс спроса и предложения.

Возможные сценарии развития

В базовом сценарии, поддерживаемом большинством опрошенных Delo.ua экспертов, курс доллара будет оставаться вблизи 43,5–44,5 грн, а рынок будет функционировать в условиях умеренной волатильности при активном участии Национального банка.

Пессимистический вариант связан с обострением геополитической ситуации, ростом цен на энергоносители и возможными задержками международного финансирования, что может усилить давление на гривну.

В то же время, оптимистический сценарий предполагает стабилизацию внешних рисков и регулярное поступление помощи, что создаст условия для более устойчивой курсовой динамики.

Вместо выводов

В мае 2026 года валютный рынок Украины, скорее всего, будет оставаться в состоянии относительного равновесия без резких колебаний курса. В то же время это равновесие будет в значительной степени зависеть от политики Национального банка, регулярности международной поддержки и развития внешних рисков.

По базовому сценарию гривна удержится вблизи уровня 44 грн за доллар, однако сохранение девальвационного давления и чувствительность к глобальным факторам означают, что рынок и дальше требует постоянной балансировки.

Напомним, на 30 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на уровнях: 44,08 грн за доллар; 51,58 грн за евро; 12,13 грн за польский злотый.