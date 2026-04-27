НБУ утвердил финотчетность за 2025 год: в бюджет направят более 146 млрд грн

Как изменились резервы Украины: данные Нацбанка / НБУ

Совет Национального банка Украины утвердил консолидированную финансовую отчетность за 2025 год. Прибыль в распределение составила 155 млрд грн, из которых более 146 млрд грн планируют направить в государственный бюджет.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Рекордная прибыль НБУ

По состоянию на конец 2025 г. Национальный банк Украины существенно нарастил объемы активов и укрепил финансовые показатели. Валюта баланса регулятора на 31 декабря достигла 3 300,6 млрд грн, тогда как годом ранее этот показатель составлял 2 700 млрд грн.

Ключевую роль в структуре активов играют международные резервы, значительно возросшие в течение года. Основными их составляющими стали:

  • средства и депозиты в иностранной валюте и банковских металлах – 1 223,4 млрд грн;
  • ценные бумаги нерезидентов – 1 089,3 млрд грн;
  • ценные бумаги Украины - 699,5 млрд грн.

Рост активов был обусловлен прежде всего увеличением международных резервов более чем на 30% — до 57,3 млрд. долларов США на конец 2025 года против 43,8 млрд. долларов годом ранее. В частности, объем средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах вырос в 2,5 раза.

В то же время, обязательства Национального банка на конец 2025 года составляли 2 721 млрд грн, что равно 82% валюты баланса. Наибольшие изменения произошли по следующим направлениям:

  • банкноты и монеты в обращении - рост на 13% до 926,5 млрд грн;
  • средства государственных и других учреждений – увеличение на 73% до 481,3 млрд грн;
  • депозитные сертификаты НБУ – рост на 41% до 775,7 млрд грн.

Собственный капитал регулятора также продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 2% до 579,5 млрд грн. Это произошло преимущественно за счет роста резервов переоценки, что связано с изменениями официального курса гривны к иностранным валютам.

По итогам года финансовый результат Национального банка составил 153 млрд. грн., что отражает как операционную деятельность, так и эффект от переоценки финансовых инструментов.

Основными составляющими финансового результата Национального банка являются:

  • чистый процентный доход – 17,4 млрд грн;
  • переоценка финансовых инструментов в размере почти 113,2 млрд грн, следствием изменения официального валютного курса и их справедливой стоимости. Часть этой переоценки в сумме 16,4 млрд. грн. является нереализованным (предыдущим) результатом, который согласно требованиям Закона Украины "О Национальном банке Украины" накапливается в виде резерва переоценки в капитале Национального банка.

Расходы Национального банка, связанные с изготовлением банкнот, монет и другой продукции, расходы по содержанию персонала, административные и другие расходы в 2025 году составили 10 млрд грн (в 2024 году – 8,1 млрд грн).

Следовательно, по итогам 2025 года прибыль от распределения Национального банка составила 155 млрд грн. Эта сумма в соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины" частично будет направлена в общие резервы Национального банка до достижения ими уровня 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств Национального банка (8,9 млрд грн), а остальные 146,1 млрд грн – в Государственный бюджет Украины (после согласования сроков с Министерством финансов).

Напомним, НБУ предлагает изменить правила работы системы электронных платежей, обязав участников быстро передавать статусы транзакций для онлайн-отслеживания платежей.

Автор:
Ольга Опенько