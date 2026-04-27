НБУ затвердив фінзвітність за 2025 рік: до бюджету спрямують понад 146 млрд грн

Рада Національний банк України затвердила консолідовану фінансову звітність за 2025 рік. Прибуток до розподілу склав 155 млрд грн, із яких понад 146 млрд грн планують спрямувати до державного бюджету.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Рекордний прибуток НБУ

Станом на кінець 2025 року Національний банк України суттєво наростив обсяги активів і зміцнив фінансові показники. Валюта балансу регулятора станом на 31 грудня досягла 3 300,6 млрд грн, тоді як роком раніше цей показник становив 2 700 млрд грн.

Ключову роль у структурі активів відіграють міжнародні резерви, які значно зросли протягом року. Основними їх складовими стали:

кошти і депозити в іноземній валюті та банківських металах — 1 223,4 млрд грн;

цінні папери нерезидентів — 1 089,3 млрд грн;

цінні папери України — 699,5 млрд грн.

Зростання активів було зумовлене передусім збільшенням міжнародних резервів більш ніж на 30% — до 57,3 млрд доларів США на кінець 2025 року проти 43,8 млрд доларів роком раніше. Зокрема, обсяг коштів і депозитів в іноземній валюті та банківських металах зріс у 2,5 раза.

Водночас зобов’язання Національного банку на кінець 2025 року становили 2 721 млрд грн, що дорівнює 82% валюти балансу. Найбільші зміни відбулися за такими напрямами:

банкноти та монети в обігу — зростання на 13% до 926,5 млрд грн;

кошти державних та інших установ — збільшення на 73% до 481,3 млрд грн;

депозитні сертифікати НБУ — зростання на 41% до 775,7 млрд грн.

Власний капітал регулятора також продемонстрував позитивну динаміку, збільшившись на 2% — до 579,5 млрд грн. Це відбулося переважно за рахунок зростання резервів переоцінки, що пов’язано зі змінами офіційного курсу гривні до іноземних валют.

За підсумками року фінансовий результат Національного банку склав 153 млрд грн, що відображає як операційну діяльність, так і ефект від переоцінки фінансових інструментів.

Основними складовими фінансового результату Національного банку є:

чистий процентний дохід – 17,4 млрд грн;

переоцінка фінансових інструментів у розмірі майже 113,2 млрд грн, яка є наслідком зміни офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості. Частина цієї переоцінки в сумі 16,4 млрд грн є нереалізованим (попереднім) результатом, який згідно з вимогами Закону України "Про Національний банк України" накопичується у вигляді резерву переоцінки в капіталі Національного банку.

Витрати Національного банку, пов’язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, витрати на утримання персоналу, адміністративні та інші витрати у 2025 році становили 10 млрд грн (у 2024 році – 8,1 млрд грн).

Отже, за підсумками 2025 року прибуток до розподілу Національного банку становив 155 млрд грн. Ця сума відповідно до Закону України "Про Національний банк України" частково буде спрямована в загальні резерви Національного банку до досягнення ними рівня 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку (8,9 млрд грн), а решта 146,1 млрд грн – до Державного бюджету України (після узгодження термінів із Міністерством фінансів України).

