Гривня у травні: курс утримається біля 44 за долар, але ризики залишаються

У травні 2026 року валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак ця стабільність матиме керований характер. Експерти не очікують різких курсових коливань, проте наголошують: гривня залишатиметься під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, а ключову роль у стримуванні волатильності відіграватиме Національний банк.

Травень як період без чіткої тенденції

Травень традиційно є перехідним періодом для валютного ринку. Як зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, аграрні фактори, які активно впливали на курс восени, вже втрачають значення, тоді як нові ще не сформувалися. У результаті ринок рухається без вираженого тренду, хоча сам характер цього руху не є нейтральним.

За словами експерта, досвід останніх років показує, що навіть у періоди відносної рівноваги гривня перебуває під помірним девальваційним тиском. Саме тому більшість прогнозів на травень сходяться в досить вузькому коридорі. Так, Шевчишин допускає курсові коливання в межах 43,75–44,75 грн за долар. Директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин оцінює можливий діапазон стриманіше — 43,5–44,2 грн. Близьку позицію займає керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій, який не очікує суттєвих змін і вважає, що курс залишатиметься біля позначки 44 грн або навіть нижче. Водночас директор з продажів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль допускає ширший коридор — від 43,35 до 44,75 грн за долар, підкреслюючи залежність ринку від зовнішніх факторів.

У підсумку ці оцінки формують спільне бачення: у травні гривня, найімовірніше, консолідуватиметься поблизу рівня 44 грн за долар без різких відхилень.

Роль НБУ: контроль і балансування ринку

Ключовим фактором стабільності залишається політика Національного банку. Як пояснює віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління банку "Глобус" Сергій Мамедов, валютний ринок і надалі працюватиме в режимі “керованої гнучкості”, коли коливання допускаються, але не виходять за контрольовані межі. За його оцінками, регулятор може спрямовувати до $800 млн на тиждень на валютні інтервенції, що дозволяє утримувати баланс між попитом і пропозицією.

Так виглядали валютні інтервенції НБУ від початку року

Джерело: НБУ

Водночас на курс впливатиме і монетарна політика. Очікувана інфляція на рівні до 2% на місяць і понад 9% у річному вимірі створює передумови для більш жорстких рішень. За такого сценарію облікова ставка може зрости до 15,5–16%, а дохідність гривневих інструментів — відповідно підвищитися. Це підсилює привабливість гривні і стримує попит на іноземну валюту.

Як підкреслює президент Національної асоціації банків України Сергій Наумов, наявність міжнародних резервів і регулярної фінансової підтримки дозволяє говорити не про ризик різкої девальвації, а про керовану динаміку курсу навіть у складних умовах.

Так виглядає динаміка офіційного курсу гривні від початку року

Джерело: НБУ

Євро і злотий: залежність від глобальних ринків

На відміну від долара, курс євро значною мірою залежить від ситуації на світових ринках. За оцінками експертів, у травні європейська валюта перебуватиме в діапазоні близько 50–52,5 грн, хоча окремі сценарії допускають короткострокові коливання до 53 грн.

Як пояснює Мамедов, ключовим чинником є співвідношення євро до долара на глобальному ринку. Навіть незначні його зміни можуть відчутно впливати на українські котирування: кожне коливання на рівні 0,01 у парі EUR/USD додає або віднімає приблизно пів гривні у внутрішньому курсі.

Схожа логіка застосовується і до злотого. За оцінками Наумова, його динаміка формуватиметься через рух євро та загальну ситуацію на зовнішніх ринках, тому істотних відхилень курсу наразі не очікується.

Міжнародна допомога як фактор стабілізації

Суттєву роль у підтримці курсової стабільності відіграє міжнародна фінансова допомога. Зокрема, рішення Європейського Союзу щодо пакета підтримки обсягом 90 млрд євро вже вплинуло на очікування ринку, зменшивши девальваційні настрої.

З урахуванням того, що загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні у 2026 році оцінюється більш ніж у $45 млрд, регулярність надходження цих коштів залишається критично важливою для збереження балансу на валютному ринку.

Головні ризики: війна і ціни на енергоносії

Основні ризики для гривні формуються за межами країни. Йдеться насамперед про геополітичну ситуацію на Близькому Сході та її вплив на ціни на нафту. Як зазначає Юрій Крохмаль, можливе загострення, зокрема навколо Ірану, здатне підштовхнути ціни на енергоносії і посилити тиск на гривню. У разі стабілізації ситуації ці ризики, відповідно, можуть знизитися.

Олександр Печерицин звертає увагу, що навіть за відсутності різких змін геополітична напруга підтримує девальваційні очікування, що впливає на поведінку учасників ринку і загальний баланс попиту та пропозиції.

Можливі сценарії розвитку

У базовому сценарії, який підтримує більшість опитаних Delo.ua експертів, курс долара залишатиметься поблизу 43,5–44,5 грн, а ринок функціонуватиме в умовах помірної волатильності за активної участі Національного банку.

Песимістичний варіант пов’язаний із загостренням геополітичної ситуації, зростанням цін на енергоносії та можливими затримками міжнародного фінансування, що може посилити тиск на гривню.

Водночас оптимістичний сценарій передбачає стабілізацію зовнішніх ризиків і регулярне надходження допомоги, що створить умови для більш стійкої курсової динаміки.

Замість висновків

У травні 2026 року валютний ринок України, найімовірніше, залишатиметься у стані відносної рівноваги без різких коливань курсу. Водночас ця рівновага значною мірою залежатиме від політики Національного банку, регулярності міжнародної підтримки та розвитку зовнішніх ризиків.

За базовим сценарієм гривня утримається поблизу рівня 44 грн за долар, однак збереження девальваційного тиску та чутливість до глобальних факторів означають, що ринок і надалі потребуватиме постійного балансування.

Нагадаємо, на 30 квітня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до іноземних валют на рівнях: 44,08 грн за долар; 51,58 грн за євро; 12,13 грн за польський злотий.