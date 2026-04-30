Курс валют на 30 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс на четверг

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно укрепился, в то же время евро подорожало на восемь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.04.2026 года (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,08 грн (+1 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,58 грн (+8 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,13 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 43,80/43,90
Евро 51,48/51,66
Злотый 12,00/12,14

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 30 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 43,70/44,30 51,20/51,95
Ощадбанк 43,70/ 44,30 51,20/51,98 12,20/12,70
ПУМБ 43,70/ 44,30 51,20/51,95 12,30/12,70
Укргазбанк 43,70/ 44,30 51,20/51,98 12,30/12,70
Райффайзен 43,85/ 44,27 51,30/51,90

Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.

Автор:
Светлана Манько