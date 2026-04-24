Инфляция и курс гривны: как изменился макропрогноз Украины к 2029 году

KSE Institute в новом Ukraine Macroeconomic Handbook за второй квартал 2026 пересмотрел оценки экономической динамики Украины и зафиксировал ухудшение ключевых макропоказателей на фоне усиления внешних шоков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет KSE Institute.

Аналитики покидают базовый сценарий завершения полномасштабной войны в конце 2026 года, однако отмечают рост риска ее затягивания из-за выгод, которые Россия получает от глобальной энергетической нестабильности, в частности, войны в Иране.

В отчете подчеркивается, что одновременное давление на экономику формируют как внутренние факторы — удары по критической инфраструктуре и зимний энергетический кризис, так и внешние рост цен на энергоносители и логистические разрывы.

Это уже влияет на ожидания бизнеса, сдерживает инвестиции и усложняет восстановление.

Основные макроэкономические изменения в прогнозе KSE

Согласно обновленным оценкам:

рост ВВП в 2026 году снижен до 2,3% вместо 3,2%,

инфляция повышена до 9,4% в среднем вместо 7,4%,

учетная ставка НБУ удерживается на уровне 15% вместо ожидаемого смягчения,

торговый дефицит растет до $67,7 млрд,

прогнозируемый курс гривны ослабляется до 44,2 грн/долл.

KSE также фиксирует резкий рост внешнего торгового дефицита, который в 2025 году уже достиг $51,3 млрд из-за импортного давления и энергетических затрат. В 2026 году дефицит текущего счета может составить около $60 млрд, однако будет оставаться покрытым международной помощью.

Финансовая стабильность держится на внешней поддержке

Несмотря на ухудшение отдельных показателей, базовый сценарий KSE предполагает сохранение макрофинансовой устойчивости за счет масштабной международной поддержки. В 2026-2029 годах Украина может получить около $170 млрд внешнего финансирования, включая кредитные программы ЕС и МВФ.

Потребности бюджета в этот период оцениваются в $132,3 млрд, и почти полностью покрываются подтвержденными источниками. Остаточный разрыв оценивается лишь в $0,4 млрд, что считается технически контролируемым уровнем при стабильном поступлении средств.

В то же время военные расходы остаются определяющим фактором: в 2026 году они могут достичь пика на уровне $102,9 млрд, после чего будут постепенно снижаться, но останутся повышенными даже после завершения боевых действий.

Инфляция, курс и рынок труда

Отдельное давление на экономику формирует ценовая динамика. После снижения инфляции до 7,4% в начале 2026 года новый шок на энергетических рынках подтолкнул ее к 7,8%. В марте зафиксирован рост цен на топливо на 23,4% в годовом исчислении.

В среднесрочной перспективе KSE прогнозирует инфляцию на уровне 7-9% в 2027-2029 годах. Монетарная политика будет оставаться жесткой, а НБУ, вероятно, будет удерживать высокую учетную ставку дольше, чем ожидалось ранее.

Рынок труда остается напряженным: 60% предприятий сообщают о дефиците кадров. Несмотря на рост номинальных зарплат, реальная покупательная способность снижается из-за инфляционного давления и сокращения маржи бизнеса.

Долгосрочные прогнозы

Аналитики KSE прогнозируют, что после завершения войны экономика Украины может перейти к росту на уровне 5–6% каждый год благодаря инвестиционной модели восстановления. В то же время долговая нагрузка будет оставаться высокой на уровне около 100% ВВП, хотя структура долга частично смягчает риски благодаря льготным механизмам финансирования ЕС.

В отчете подчеркивается, что ключевым фактором стабильности остается своевременность внешней помощи и способность Украины удерживать темпы реформ, влияющих на доверие инвесторов и доступ к финансированию.

Отметим, что инвестиционная компания Dragon Capital в марте также ухудшила прогноз развития экономики Украины на 2026–2027 годы, ожидая замедления роста на фоне длительной войны, энергетических рисков и дефицита рабочей силы.