Dragon Capital ухудшил прогноз экономики Украины на 2026-2027 годы

Инвестиционная компания Dragon Capital ухудшила прогноз развития экономики Украины на 2026–2027 годы, ожидая замедления роста на фоне продолжающейся войны, энергетических рисков и дефицита рабочей силы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на макропрогноз компании.

Согласно обновленному базовому сценарию реальный ВВП Украины в 2026 году вырастет лишь на 1,5%, а в 2027 году — на 0,5%. Основными сдерживающими факторами будут оставаться разрушение критической инфраструктуры, дефицит электроэнергии, который может возрасти до 10%, а также ограничение производственных мощностей и нехватка работников.

В то же время, ключевым драйвером экономики станет оборонно-промышленный комплекс, который будет расти благодаря увеличению финансирования и поддержке партнеров. Временная поддержка экономике в 2026 году также обеспечит экспорт агропродукции, который может вырасти примерно на 30% из-за переноса части урожая.

Компания прогнозирует, что инфляция в 2026 году будет колебаться в пределах 6–8% и достигнет 7,1% к концу года, что выше предыдущих оценок. Дополнительное давление на цены будет оказывать подорожание горючего из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Внешнеторговый дефицит, по оценкам аналитиков, вырастет до $57 млрд в 2026 году, после чего несколько сократится до $52 млрд в 2027-м. В то же время, внешняя финансовая поддержка, в частности программы Международного валютного фонда и помощь Европейского Союза, позволят удерживать макрофинансовую стабильность и наращивать международные резервы.

Аналитики также ожидают постепенную девальвацию гривны — до 45,5 грн. за доллар в 2026 году и до 48 грн. в 2027-м. При этом Национальный банк будет сохранять контроль над валютным рынком и будет осторожно подходить к либерализации ограничений.

Отдельно в отчете рассматривается альтернативный сценарий устойчивого перемирия уже в 2026 году. В таком случае экономика могла бы вырасти на 3,5% в 2026 году и на 5% в 2027-м, однако даже тогда развитие будут сдерживать структурные проблемы — нехватка рабочей силы и потеря части производственных активов.

В целом в Dragon Capital отмечают, что дальнейшая динамика экономики будет в значительной степени зависеть от ситуации безопасности, масштабов разрушения инфраструктуры и продолжительности военных действий.

Добавим, что реальный ВВП в 2025 году вырос на 1,8% по сравнению с 2024 годом, а номинальный ВВП составил 8 931,2 млрд грн.