Dragon Capital погіршив прогноз економіки України на 2026–2027 роки

Інвестиційна компанія Dragon Capital погіршила прогноз розвитку економіки України на 2026–2027 роки, очікуючи уповільнення зростання на тлі тривалої війни, енергетичних ризиків і дефіциту робочої сили.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на макропрогноз компанії.

Згідно з оновленим базовим сценарієм, реальний ВВП України у 2026 році зросте лише на 1,5%, а у 2027 році — на 0,5%. Основними стримувальними факторами залишатимуться руйнування критичної інфраструктури, дефіцит електроенергії, який може зрости до 10%, а також обмеження виробничих потужностей і нестача працівників.

Водночас ключовим драйвером економіки стане оборонно-промисловий комплекс, який зростатиме завдяки збільшенню фінансування та підтримці партнерів. Тимчасову підтримку економіці у 2026 році також забезпечить експорт агропродукції, який може зрости приблизно на 30% через перенесення частини врожаю.

Компанія прогнозує, що інфляція у 2026 році коливатиметься в межах 6–8% і досягне 7,1% на кінець року, що вище попередніх оцінок. Додатковий тиск на ціни чинитиме подорожчання пального через геополітичну напруженість на Близькому Сході.

Зовнішньоторговельний дефіцит, за оцінками аналітиків, зросте до $57 млрд у 2026 році, після чого дещо скоротиться до $52 млрд у 2027-му. Водночас зовнішня фінансова підтримка, зокрема програми Міжнародного валютного фонду та допомога Європейського Союзу, дозволять утримувати макрофінансову стабільність і нарощувати міжнародні резерви.

Аналітики також очікують поступову девальвацію гривні — до 45,5 грн за долар у 2026 році та до 48 грн у 2027-му. При цьому Національний банк зберігатиме контроль над валютним ринком і обережно підходитиме до лібералізації обмежень.

Окремо у звіті розглядається альтернативний сценарій стійкого перемир’я вже у 2026 році. У такому випадку економіка могла б зрости на 3,5% у 2026 році та на 5% у 2027-му, однак навіть тоді розвиток стримуватимуть структурні проблеми — нестача робочої сили та втрата частини виробничих активів.

Загалом у Dragon Capital наголошують, що подальша динаміка економіки значною мірою залежатиме від безпекової ситуації, масштабів руйнування інфраструктури та тривалості воєнних дій.

Додамо, реальний ВВП у 2025 році зріс на 1,8% порівняно з 2024 роком, а номінальний ВВП становив 8 931,2 млрд грн.