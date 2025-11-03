В НБУ рассказали, когда ожидать снижения учетной ставки

Подавляющее большинство членов Комитета по монетарной политике Национального банка ожидают учетную ставку в пределах 12,5% – 13,5% в конце следующего года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Напомним, в октябре правление НБУ решило оставить учетную ставку неизменной – на уровне 15,5%.

Этому решению предшествовала дискуссия на заседании Комитета по монетарной политике (КМП), в состав которого входит как руководство НБУ, так и директора профильных департаментов.

Так, шесть членов КМП высказались за сохранение учетной ставки на уровне 15,5% в октябре. По их мнению, распределение рисков для инфляции заметно ухудшилось. Они считают, что более высокий энергодефицит и увеличение дефицита бюджета с высокой вероятностью могут усилить ценовое давление, поэтому целесообразно несколько отсрочить начало цикла снижения учетной ставки.

В то же время четверо членов КМП высказались за снижение учетной ставки до 15% в октябре. Они убеждены, что риски для дальнейшей инфляционной динамики остаются относительно сбалансированными, учитывая более стремительное, чем ожидалось, замедление инфляции и дальнейший прогресс в переговорах по финансированию на следующие годы. Так что, по их мнению, осторожное смягчение монетарных условий не создаст угроз для движения инфляции к цели и одновременно поддержит восстановление экономики.

Кроме того, мнения членов КМП по поводу дальнейшей траектории учетной ставки разделились.

Пятеро из них считают, что НБУ сможет начать понижение учетной ставки не ранее января 2026 года. По их мнению, ожидаемые в конце года значительные бюджетные расходы вместе с усложнением ситуации в энергосекторе будут ограничивать пространство для смягчения политики по меньшей мере в ближайшие месяцы.

Пятеро других членов КМП предполагают снижение учетной ставки уже в конце этого года в случае дальнейшего устойчивого замедления инфляции и улучшения инфляционных ожиданий.

Важной предпосылкой такого решения должен быть прогресс новой программы с МВФ, а также репарационной ссуды на основе замороженных российских активов.

"Несмотря на разногласия о начале цикла снижения ставки, участники дискуссии имеют близкие оценки относительно пространства для смягчения процентной политики в 2026 году. Подавляющее большинство из них ожидают учетную ставку в пределах 12,5% - 13,5% в конце следующего года. Только один член КМП видит лишь один член КМП.

Delo.ua пообщалась с финансовыми аналитиками и банкирами, чтобы выяснить, как они оценивают решение НБУ оставить неизменной учетную ставку и последствия для экономики, депозитов и кредитования.

Недавно Центр экономической стратегии обнародовал инфографику с прогнозной траекторией ключевой ставки НБУ.

Источники: НБУ, Госстат, расчеты ЦЭС (прогнозная траектория учетной ставки по июльскому инфляционному отчету).

Заметим, в сентябре регулятор сохранил учетную ставку на уровне 15,5% .