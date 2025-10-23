НБУ оставил учетную ставку на уровне 15,5%: будет поддерживать жесткие монетарные условия

23 октября правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5%. Несмотря на снижение инфляции за последние месяцы, инфляционные ожидания остаются высокими, а проинфляционные риски, в том числе связанные с ростом энергодефицита и бюджетных потребностей, усилились.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что регулятор будет поддерживать относительно жесткие монетарные условия, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка и привлекательность сбережений в гривне и обеспечить устойчивое снижение инфляции до 5% на горизонте политики.

Причины решения

НБУ напоминает, что инфляция снижается, однако фундаментальное ценовое давление остается устойчивым, а ожидания не демонстрируют признаки устойчивого улучшения.

"Учитывая усиление проинфляционных рисков, сохранение учетной ставки на неизменном уровне при текущих условиях целесообразно. Это позволит поддержать спрос на гривневые инструменты для сбережений, сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и устойчивость валютного рынка, что важно для достижения ценовой стабильности", - отмечают в регуляторе.

Базовый сценарий октябрьского макропрогноза НБУ предполагает, что снижение учетной ставки начнется в I квартале 2026 года.

В случае усиления рисков для ценовой динамики, в частности, существенного фундаментального инфляционного давления, НБУ будет готов отсрочить снижение учетной ставки.

Зато ослабление проинфляционных рисков станет сигналом для перехода к циклу смягчения процентной политики.

Заметим, в сентябре регулятор сохранил учетную ставку на уровне 15,5% .

Большинство опрошенных агентством " Интерфакс-Украина " банкиров ожидали, что НБУ оставит учетную ставку без изменений – на уровне 15,5% годовых, впрочем, отдельные эксперты допускают ее снижение на 0,5 процентного пункта (п.п.).

Ранее сообщалось, что члены правления НБУ видят определенное пространство для снижения учетной ставки в дальнейшем, однако их мнения по поводу скорости и общего потенциала смягчения процентной политики разделились.

Большинство членов КМП склоняются к траектории учетной ставки, предусмотренной июльским прогнозом – 14,5% на конец 2025 года и 12,5% на конец 2026 года.

Снижение и повышение учетной ставки

Заметим, что еще в начале июня 2022 г. Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля 2023 года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта 2024 года учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта - до 14,5 %. А 25 апреля регулятор принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. 14 июня 2024 учетную ставку снизили до 13%.

А уже в январе 2025 регулятор повысил учетную ставку до 14,5% годовых.

6 марта правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку на 1 процентный пункт до 15,5% годовых.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Детальнее о том, на что влияет повышение учетной ставки, читайте поссылке .