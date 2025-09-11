НБУ оставил учетную ставку на уровне 15,5%: причины

11 сентября правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5%. Это позволит и дальше поддерживать надлежащие монетарные условия для устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и приведения инфляции к цели 5%.

Причины решения

НБУ не видит необходимости в дополнительных шагах по повышению учетной ставки. Однако, учитывая более медленное, чем ожидалось, снижение инфляции и баланс рисков для ценовой динамики НБУ пока не видит и пространства для смягчения процентной политики.

"Сохранение учетной ставки на уровне 15,5% является важной предпосылкой для устойчивого замедления инфляции до цели 5%. В то же время это решение окажет нейтральное влияние на кредитование ввиду высокой конкуренции банков за качественных заемщиков", - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что номинальная доходность гривневых инструментов за последние месяцы практически не изменялась, а в реальном измерении несколько возросла за счет замедления инфляции и улучшения инфляционных ожиданий. В результате объемы вложений населения в срочные депозиты и ОВГЗ в гривне в дальнейшем увеличивались, а чистый спрос на валюту со стороны населения был сдержан. Обеспечение привлекательности гривневых сбережений и устойчивой ситуации на валютном рынке остаются важными факторами контролируемости инфляционных ожиданий и снижения инфляции.

"Хотя инфляция закрепляется на траектории снижения, проинфляционные риски сохраняются. Национальный банк будет внимательно наблюдать за развитием ситуации. В случае реализации или усиления проинфляционных рисков НБУ будет готов отсрочить снижение учетной ставки, а при необходимости – принять дополнительные меры", - подчеркнули в регуляторе.

Напомним, 24 июля правление НБУ приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5%.

Снижение и повышение учетной ставки

Заметим, что еще в начале июня 2022 г. Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля 2023 года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта 2024 года учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта - до 14,5 %. А 25 апреля регулятор принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. 14 июня 2024 учетную ставку снизили до 13%.

А уже в январе 2025 регулятор повысил учетную ставку до 14,5% годовых.

6 марта правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку на 1 процентный пункт до 15,5% годовых.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

В регуляторе предполагают возврат к смягчение процентной политики во втором полугодии, однако, учитывая баланс рисков, склоняются к более осторожным шагам, чем ожидалось ранее.

