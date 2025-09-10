Инфляция в Украине замедлилась: что подешевело больше всего

В августе 2025 года потребительские цены в Украине снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, цены в августе изменялись следующим образом:

на пищевые продукты и безалкогольные напитки снизились на 0,8%;

на одежду и обувь – снизились на 3,2%;

на жилищно-коммунальные услуги – выросли на 0,2%;

на образование – выросли на 0,3%;

на услуги, связанные со здравоохранением, выросли на 0,5%.

Однако если сравнивать годовые данные, то в августе 2025 года потребительские цены повысились на 13,2%.

Что подешевело больше всего

Больше всего (на 12,7% и 10,2%) подешевели овощи и фрукты. На 1,5% и 1% снизились цены на рис и сахар. На 4,5–0,4% выросли цены на сало, яйца, мясо и мясопродукты, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, молоко, хлеб, сыры, подсолнечное масло, масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,0%.

Одежда и обувь подешевели на 3,2%, в том числе обувь – на 3,9%, одежда – на 2,7%.

В сфере связи цены выросли на 2,7%, что связано с повышением тарифов на мобильную связь на 4,7%.

Если сравнивать с прошлогодними ценами, то в августе текущего года продукты питания подорожали на 20,4%. Лидером по росту цен стали яйца, подорожавшие на 74,3%, на втором месте – фрукты (+47,5%), на третьем – подсолнечное масло (+28,7%).

Также значительно подорожали масло (26,9%), мясо и мясопродукты (25,2%), безалкогольные напитки (20,4%), молоко (20%), сыр и мягкий сыр (18,2%). Снизилась цена за год только на сахар (-8,4%) и овощи (-2,5%).

Алкогольные напитки, табачные изделия за год прибавили в цене 19,2%, а одежда и обувь подешевели на 5,7%. Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 2%.

Услуги связи подорожали на 17,3% по сравнению с августом прошлого, больше стали стоить и услуги в сфере здравоохранения (+11,8%) и образования (+12,1%).

Напомним, в июле 2025 года потребительские цены в Украине упали на 0,2% по сравнению с июнем и выросли на 14,1% – в годовом исчислении. Фактическая инфляция в Украине оказалась ниже прогноза из-за существенного снижения цен на овощи.

Национальный банк Украины прогнозирует дальнейшее замедление инфляции до конца года.