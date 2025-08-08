В июле в Украине впервые за год зафиксировали дефляцию: потребительские цены снизились на 0,2%

В июле 2025 года потребительские цены в Украине упали на 0,2% по сравнению с июнем и выросли на 14,1% – в годовом исчислении. Однако в прошлом месяце инфляция в годовом исчислении составляла 14,3%, то есть в целом она продолжила замедляться.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной службы статистики Украины.

На инфографике видно, что в течение года впервые зафиксирован отрицательный месячный показатель. Год назад он был нулевым.

Базовый индекс потребительских цен в июле вырос на 0,3% по отношению к июню, а по сравнению с июлем 2024 года – на 11,7%.

Снижение общего уровня цен в июле было обусловлено прежде всего сезонными факторами. Так, продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 1,1%. Больше всего – на 23,9% – снизились цены на овощи. Также зафиксировано удешевление сахара на 2,8%.

Вместе с тем, в пределах 0,3–1,7% выросли цены на ряд других продуктов: фрукты, яйца, макаронные изделия, мясо, сало, хлеб, рыбу, сыр, рис, молочные продукты и подсолнечное масло.

Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий повысилась на 1,8%, что в основном объясняется ростом цен на табак на 2,6%.

Одежда и обувь подешевели на 4,6%. В частности, одежда в среднем стала дешевле на 5,2%, а обувь – на 4%.

На транспорте наоборот зафиксирован рост цен на 1,6%, преимущественно из-за повышения стоимости горючего и смазочных масел на 4,1%.

Напомним, в июне инфляция в Украине замедлилась до 0,8% по сравнению с 1,3% в мае. Годовая инфляция по итогам июня снизилась до 14,3% – это первое снижение за последний год.

В целом, инфляция в весенние месяцы росла, однако, по оценкам Национального банка Украины, в мае она уже достигла своего пика в этом году .