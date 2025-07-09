Цены в Украине растут медленнее: инфляция в июне упала до 0,8%

В июне 2025 года инфляция в Украине замедлилась до 0,8% по сравнению с 1,3% в мае. Годовая инфляция по итогам июня снизилась до 14,3% – это первое снижение за последний год.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Государственная служба статистики.

Замедление инфляции в Украине

В июне 2025 года инфляция на потребительском рынке по сравнению с маем составила 0,8%, а в годовом измерении — 14,3% по сравнению с июнем 2024 года.

По информации Госстата, в прошлом месяце цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего подорожали фрукты — их стоимость выросла на 13,5% всего за месяц, а по сравнению с прошлым годом — почти на 51,7%.

Цены на мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, рыбу и рыбные продукты, сало, хлеб, кисломолочную продукцию, масло и сахар выросли от 0,2% до 3,3%. В то же время овощи подешевели на 8,1%, а яйца, макаронные изделия, молоко и рис подешевели на 0,4–1,1%.

Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий увеличилась на 1,1%, в том числе из-за удорожания табачных изделий на 1,8%. В годовом исчислении цены на эту категорию товаров выросли уже на 18,3%.

Одежда и обувь подверглись снижению цен на 2,2%, при этом стоимость одежды уменьшилась на 2,3%, а обувь — на 2,1%.

Цены на транспорт выросли на 1,1%, что в основном связано с повышением стоимости проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 5,4%, а также подорожанием топлива и смазочных масел на 2,3%.

Об инфляции

В целом инфляция в весенние месяцы росла, однако, по оценкам Национального банка Украины, в мае она уже достигла своего пика в этом году .

В дальнейшем ожидается ее постепенное замедление благодаря нескольким факторам.

Кроме того, на инфляционные процессы будут положительно влиять и меры монетарной политики НБУ. Важную роль также играет эффект высокой базы сравнения в прошлом году – в частности из-за разового роста тарифов на электроэнергию в июне 2024 года, что существенно повлияло на статистические показатели.