Ціни в Україні зростають повільніше: інфляція в червні впала до 0,8%

У червні 2025 року інфляція в Україні сповільнилася до 0,8% порівняно з 1,3% у травні. Річна інфляція за підсумками червня знизилася до 14,3% — це перше зниження за останній рік.

Як пише Delo.ua, про це інформує Державна служба статистики.

Сповільнення інфляції в Україні

У червні 2025 року інфляція на споживчому ринку порівняно з травнем склала 0,8%, а в річному вимірі — 14,3% у порівнянні з червнем 2024 року. Базова інфляція за той же період зросла на 0,3% у місячному вимірі та досягла 12,1% у річному.

За інформацією Держстату, минулого місяця ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше подорожчали фрукти — їх вартість зросла на 13,5% лише за місяць, а порівняно з минулим роком — майже на 51,7%.

Ціни на м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та рибні продукти, сало, хліб, кисломолочну продукцію, масло та цукор зросли в межах від 0,2% до 3,3%. Водночас овочі подешевшали на 8,1%, а яйця, макаронні вироби, молоко та рис здешевіли на 0,4–1,1%.

Вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів збільшилася на 1,1%, зокрема через подорожчання тютюнових виробів на 1,8%. У річному вимірі ціни на цю категорію товарів зросли вже на 18,3%.

Одяг і взуття зазнали зниження цін на 2,2%, при цьому вартість одягу зменшилася на 2,3%, а взуття — на 2,1%.

Ціни на транспорт зросли на 1,1%, що здебільшого пов’язано з підвищенням вартості проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 5,4%, а також подорожчанням палива та мастил на 2,3%.

Про інфляцію

Загалом інфляція у весняні місяці зростала, проте, за оцінками Національного банку України, у травні вона вже досягла свого піку в цьому році.

У подальшому очікується її поступове уповільнення завдяки кільком чинникам. Серед них – збільшення пропозиції продовольства завдяки надходженню нового врожаю, покращення ситуації в енергетичному секторі порівняно з минулим роком, зниження світових цін на нафту та ослаблення зовнішнього цінового тиску.

Крім того, на інфляційні процеси позитивно впливатимуть і заходи монетарної політики НБУ. Важливу роль також відіграє ефект високої бази порівняння минулого року – зокрема через одноразове зростання тарифів на електроенергію у червні 2024 року, що суттєво вплинуло на статистичні показники.