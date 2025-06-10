Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,09

EUR

47,37

+0,10

Готівковий курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,70

47,55

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Інфляція в Україні прискорилася до 15,9%: що у травні подорожчало найбільше

інфляція, графік
У травні в Україні зросла інфіляція. / Freepik

У травні 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 15,9% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Річна інфляція прискорилася, адже у квітні це показник становив 15,1%. 

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Держстату.

Фото 2 — Інфляція в Україні прискорилася до 15,9%: що у травні подорожчало найбільше

Інфляція на споживчому ринку у травні 2025року порівняно із квітнем становила 1,3%, з початку року ціни зросли на 5,6%. Базова інфляція у минулому місяці порівняно із квітнем становила 0,5%, досягнувши показника 4,4% від початку року. Найбільше подорожчали фрукти — на 17,6%, а яйця, одяг та паливо та впали у ціні.

Зростання цін відбулося в основному за рахунок подорожчання продуктів харчування та безалкогольних напоїв. У травні 2025 року порівняно із квітнем ця категорія товарів подорожчала на 2,8%.  Найбільше зросли ціни на фрукти (+17,6%), м’ясо і м’ясопродукти (+5,4%), безалкогольні напої (+1,8%) та риба (+1,4%).

Крім того, на 1,2% подорожчав хліб та овочі. Також додали у ціні макаронні вироби, сир, цукор та соняшникова олія. Водночас яйця подешевшали на 8,7%, вершкове масло на 0,8% та молоко на 0,7%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,4%, а одяг та взуття здешевшали на 1,9%.

Фото 3 — Інфляція в Україні прискорилася до 15,9%: що у травні подорожчало найбільше

Вартість транспортних послуг загалом зросла на 0,4%. Крім того, залізничний транспорт здешевшав на 0,7%, а пасажирський автодорожній транспорт подорожчав на 0,5%, при тому, що ціни на паливо і мастила впали на 1,3%.

Фото 4 — Інфляція в Україні прискорилася до 15,9%: що у травні подорожчало найбільше

Нагадаємо, у лютому 2025 року споживча інфляція в Україні склала 0,8% порівняно з січнем, а з початку року ціни зросли на 2,0%. Базова інфляція, яка не враховує коливання цін на окремі товари, у лютому становила 0,7%, також досягнувши 2,0% від початку року.

Автор:
Тетяна Ковальчук