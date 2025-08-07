Влияние курса евро на цены будет более ощутимым в ближайшие кварталы

Рост курса евро по отношению к гривне в 2025 году стал одним из факторов формирования цен в Украине, однако основной эффект на инфляцию еще не реализовался.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью главы Национального банка Украины Андрея Пышного, которое он дал "РБК-Украина".

По его словам, роль евро в формировании цен стала особенно заметна в 2025 году на фоне глобальной экономической неопределенности и тарифных войн.

"Именно после того произошли соответствующие изменения в паре доллар/евро, что сказалось на курсе гривны к евро. Сейчас они имеют свое влияние, мы его фиксируем (в частности в стоимости топлива), но в известной степени это влияние еще отложено во времени", — пояснил Пышный.

Он прогнозирует, что уже состоявшаяся девальвация гривны к евро будет постепенно транслироваться на потребительские цены в течение следующих двух-трех кварталов. При этом гривна к доллару остается стабильной, а валютный рынок действует в соответствии с режимом управляемой гибкости.

Относительно реакции Нацбанка на значительный рост курса евро (больше всего с октября 2021 года) Пышный отметил, что ситуация была под контролем.

"Мы делаем это комплексно. То есть не только принимаем во внимание эффекты от изменения курса гривны к доллару США, но и от того, как меняется средневзвешенный курс гривны по отношению к корзине валют стран – наших основных торговых партнеров", - подчеркнул он.

Пышный отметил, что НБУ регулярно анализирует ключевые показатели и оценивает, есть ли необходимость что-либо калибровать в нашей монетарной политике для приведения инфляции в цели 5%.

Ожидается, что НБУ не будет снижать учетную ставку раньше IV квартала 2025 года. Глава регулятора подчеркнул, что в фокусе остаются задачи обеспечения ценовой стабильности, управляемости инфляционных ожиданий и поддержка экономического обновления.