У липні в Україні вперше за рік зафіксували дефляцію: споживчі ціни знизилися на 0,2%

У липні 2025 року споживчі ціни в Україні впали на 0,2% порівняно з червнем та зросли на 14,1% – у річному вимірі. Однак минулого місяця інфляція у річному вимірі становила 14,3%, тобто загалом вона продовжила сповільнюватися.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної служби статистики України.

На інфографіці видно, що протягом року вперше зафіксовано від'ємний місячний показник. Рік тому він був нульовим.

Базовий індекс споживчих цін у липні зріс на 0,3% до червня, а у порівнянні з липнем 2024 року – на 11,7%.

Зниження загального рівня цін у липні було зумовлено, насамперед, сезонними факторами. Так, продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 1,1%. Найбільше – на 23,9% – знизилися ціни на овочі. Також зафіксовано здешевлення цукру на 2,8%.

Разом з тим, у межах 0,3–1,7% зросли ціни на низку інших продуктів: фрукти, яйця, макаронні вироби, м’ясо, сало, хліб, рибу, сири, рис, молочні продукти та соняшникову олію.

Вартість алкогольних напоїв і тютюнових виробів підвищилася на 1,8%, що переважно пояснюється зростанням цін на тютюн на 2,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 4,6%. Зокрема, одяг в середньому став дешевшим на 5,2%, а взуття – на 4%.

На транспорті навпаки зафіксовано зростання цін на 1,6%, переважно через підвищення вартості пального та мастил на 4,1%.

Нагадаємо, у червні інфляція в Україні сповільнилася до 0,8% порівняно з 1,3% у травні. Річна інфляція за підсумками червня знизилася до 14,3% — це перше зниження за останній рік.

Додамо, загалом інфляція у весняні місяці зростала, проте, за оцінками Національного банку України, у травні вона вже досягла свого піку в цьому році.