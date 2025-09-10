Інфляція в Україні сповільнилася: що подешевшало найбільше

У серпні 2025 року споживчі ціни в Україні знизилися на 0,2% проти попереднього місяця. Річна інфляція сповільнилася до 13,2% проти 14,1% у липні.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, ціни у серпні змінювалися наступним чином:

на харчові продукти та безалкогольні напої — знизилися на 0,8%;

на одяг і взуття — знизилися на 3,2%;

на житлово-комунальні послуги — зросли на 0,2%;

на освіту — зросли на 0,3%;

на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, — зросли на 0,5%.

Проте, якщо порівнювати річні дані, то у серпні 2025 року споживчі ціни підвищилися на 13,2%.

Що подешевшало найбільше

Найбільше (на 12,7% та 10,2%) подешевшали овочі та фрукти. На 1,5% та 1% знизилися ціни на рис і цукор. Водночас на 4,5–0,4% зросли ціни на сало, яйця, м’ясо та м’ясопродукти, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, молоко, хліб, сири, соняшникову олію, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,2%, зокрема, взуття – на 3,9%, одяг – на 2,7%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,7%, що пов’язано з підвищенням тарифів на мобільний зв’язок на 4,7%.

Якщо порівнювати з минулорічними цінами, то в серпні цього року продукти харчування подорожчали на 20,4%. Лідером за зростанням цін стали яйця, які подорожчали на 74,3%, на другому місці – фрукти (+47,5%), на третьому – соняшникова олія (+28,7%).

Також значно подорожчали масло (+26,9%), м’ясо та м’ясопродукти (+25,2%), безалкогольні напої (+20,4%), молоко (+20%), сир і м’який сир (+18,2%). Знизилася ціна за рік лише на цукор (-8,4%) та овочі (-2,5%).

Алкогольні напої, тютюнові вироби за рік додали в ціні 19,2%, а одяг і взуття подешевшали на 5,7%. Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 2%.

Послуги зв'язку подорожчали на 17,3%, порівняно з минулим серпнем, більше стали коштувати і послуги в сфері охорони здоров'я (+11,8%) та освіти (+12,1%).

Нагадаємо, у липні 2025 року споживчі ціни в Україні впали на 0,2% порівняно з червнем та зросли на 14,1% – у річному вимірі. Фактична інфляція в Україні виявилася нижчою за прогноз через суттєве зниження цін на овочі.

Національний банк України прогнозує подальше уповільнення інфляції до кінця року.