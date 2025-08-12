Інфляція в Україні виявилася нижчою за прогноз НБУ – коментар регулятора

Фактична інфляція в Україні виявилася нижчою за прогноз, опублікований у липневому Інфляційному звіті НБУ, здебільшого через суттєве зниження цін на овочі. Національний банк прогнозує подальше уповільнення інфляції до кінця року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Інфляція в Україні нижча за липневий прогноз

Сповільнення базової інфляції відповідало прогнозу і пояснюється уповільненням зростання цін на оброблені продукти, послуги та непродовольчі товари. Національний банк України прогнозує подальше зниження інфляції до кінця року та в наступні періоди, підтримане монетарною політикою, збільшенням врожаїв і помірним зовнішнім ціновим тиском.

Ціни на продуки

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування сповільнилися до 28%. Зростання цін на овочі призупинилося через новий урожай, а подорожчання борошна і круп відбувається повільніше, ніж очікувалося. Натомість ціни на всі види м’яса швидко зростають через подорожчання виробництва і скорочення поголів’я. Подорожчали також фрукти через обмежену пропозицію після заморозків, а яйця стали дорожчими.

Зниження базової інфляції до 11,7%

Базова інфляція уповільнилася до 11,7%. Подорожчання оброблених продуктів знизилось до 18%, зокрема сповільнилося зростання цін на хліб, олію, безалкогольні напої та молочні продукти. Інфляція послуг впала до 14% через менший тиск на ринку праці, здешевшали послуги охорони здоров’я, зв’язку, відпочинку та транспорту. Зростання цін на непродовольчі товари сповільнилося до 3,2%, зокрема подешевшали одяг і взуття.

Що ще дорожчало

Темпи зростання адміністративно регульованих цін незначно прискорилися до 11%, що зумовлено подорожчанням тютюнових виробів. Ціни на паливо зросли на 6,7%, швидше за прогноз через вплив ослаблення гривні до євро.

Нагадаємо, у липні 2025 року споживчі ціни в Україні впали на 0,2% порівняно з червнем та зросли на 14,1% – у річному вимірі. Однак минулого місяця інфляція у річному вимірі становила 14,3%, тобто загалом вона продовжила сповільнюватися.