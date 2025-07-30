Курс долара, інфляція і облікова ставка: чого очікувати цього року і у 2026-му – прогноз Dragon Сapital

Інфляція в Україні почала сповільнюватися в середині 2025 року після тривалого періоду зростання, що дозволило Національному банку знизити облікову ставку. Водночас на тлі збільшення імпорту й скорочення експорту очікується рекордний дефіцит торговельного балансу, однак стабільні міжнародні резерви та зменшення відтоку капіталу забезпечують підтримку макрофінансовій стабільності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на макроекономічний прогноз на 2026 рік від Dragon Capital.

Інфляція та облікова ставка

У червні 2025 року річна інфляція в Україні уповільнилася до 14,3% порівняно з 15,9% у травні. Це перше зниження після півтора року зростання. Основними чинниками стали зменшення базового інфляційного тиску, стабільна ситуація на енергетичному та валютному ринках, а також жорсткіша політика Нацбанку. Серед факторів, які вплинули на динаміку, аналітики називають і зниження впливу попереднього підвищення тарифів на електроенергію.

Очікується, що інфляція продовжить знижуватися, досягнувши 9,3% до кінця 2025 року. У 2026 році прогнозується ще більше уповільнення — до 5,3% за сценарію продовження війни та до 7,5% у разі її врегулювання. У другому варіанті тиск на ціни буде вищим через підвищення комунальних тарифів і пожвавлення споживчого попиту.

Аналітики зазначають, що на цьому тлі очікується поступове пом’якшення монетарної політики. Зокрема, НБУ може знизити облікову ставку на 1 п.п. — до 14,5% до кінця року. У 2026-му прогнозується подальше зниження: до 11,5% за умов тривання війни і до 12,5% у разі її врегулювання.

Платіжний баланс та обмінний курс

У 2025 році прогнозується зростання дефіциту торговельного балансу до рекордних 44 млрд доларів, що пов’язано зі зменшенням експорту зернових, збільшенням імпорту енергоресурсів, обладнання та товарів подвійного використання, а також з новим урахуванням обсягів міжнародних посилок.

Згідно із прогнозом, у 2026 році можливе часткове зниження дефіциту до 36 млрд доларів у разі завершення війни, завдяки відновленню експорту та зменшенню імпорту військових товарів. Якщо війна триватиме, дефіцит залишиться на рівні 44 млрд доларів.

Також аналітики зазначають, що позитивною несподіванкою став різкий спад відтоку приватного капіталу: з 5 млрд доларів у січні–травні 2024 року майже до нуля за аналогічний період 2025-го. Це може бути наслідком кращої репатріації експортної виручки, нових кредитних програм і зменшення тіньового відтоку коштів.

За таких умов золотовалютні резерви НБУ можуть тимчасово зрости до 52 млрд доларів до кінця 2025 року, а у 2026 році поступово скоротитися — до 42 млрд у разі продовження війни або до 45 млрд — у разі її завершення. Це дозволить зберігати контрольований обмінний курс.

Гривня залишиться відносно стабільною. Очікується, що курс сягне 43,5 грн/долар США на кінець 2025 року та 46,0 грн/долар — у 2026-му за умов війни. У разі врегулювання курс, імовірно, залишатиметься на рівні 44 грн/долар завдяки зміцненню платіжного балансу та помірному інфляційному тиску.

Нагадаємо, наприкінціі червня американська валюта не змогла закріпитися вище 42 гривень, і курс повернувся до коридору 41-42 грн/дол. За оцінками експертів, на початку липня гривня до долара коливатиметься в межах 41,4–41,9 грн/дол.