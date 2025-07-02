Скільки коштуватиме долар у 2026 році: Кабмін оприлюднив Бюджетну декларацію

Кабінет міністрів в Бюджетній декларації на 2026-2028 роки заклав невелике зростання курсу долара до гривні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на текст документу на Урядовому порталі.

За очікуваннями уряду, середньорічний курс гривні до долара США становитиме:

у 2026 році — 44,7 грн (на кінець року — 44,8 грн),

у 2027 році — 45,2 грн (на кінець року — 45,3 грн),

у 2028 році — 45,6 грн (на кінець року — 45,8 грн).

На 2025 рік до держбюджету середній курс долара було закладено на рівні 45 грн/долар і 45,6 на грудень. Однак Мінекономіки у квітні покращило свої очікування. Очікується, що середньорічний курс у 2025 році буде на рівні 43,3 грн/долар (43,7 гривень - на грудень).

У декларації зазначається, що ситуація на валютному ринку залишається стабільною. Однак на валютний курс впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники. Зокрема, нижчий рівень врожаю у 2024 році в Україні через посуху, продовження війни, атаки на енергосистему та зростання імпорту.

Стабільність гривні підтримують стримана інфляція, мораторій на підвищення тарифів та насичення ринку товарами. Проте ризики залишаються — це підвищення витрат виробників, логістичні труднощі, в т.ч. при експорті продукції та вплив війни на торгівлю й інвестиції.

Майбутнє економіки України значною мірою залежатиме від ситуації на фронті, обсягів міжнародної допомоги та повернення українців із-за кордону.

Нагадаємо, наприкінціі червня американська валюта не змогла закріпитися вище 42 гривень, і курс повернувся до коридору 41-42 грн/дол. За оцінками експертів, на початку липня гривня до долара коливатиметься в межах 41,4–41,9 грн/дол.