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Сколько будет стоить доллар в 2026 году: Кабмин обнародовал Бюджетную декларацию

доллар
Ожидается, что курс доллара к гривне к 2026 году вырастет не существенно. / Freepik

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы заложил небольшой рост курса доллара по отношению к гривне.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на текст документа на Правительственном портале.

По ожиданиям правительства, среднегодовой курс гривны по отношению к доллару США составит:

  • в 2026 году — 44,7 грн (на конец года — 44,8 грн),
  • в 2027 году — 45,2 грн (на конец года — 45,3 грн),
  • в 2028 году — 45,6 грн (на конец года — 45,8 грн).

На 2025 год в госбюджет средний курс доллара заложен на уровне 45 грн/доллар и 45,6 на декабрь. Однако Минэкономики в апреле улучшило свои ожидания. Ожидается, что среднегодовой курс в 2025 году будет на уровне 43,3 грн/доллар (43,7 гривен – на декабрь).

В декларации отмечается, что ситуация на валютном рынке остается стабильной. Однако на валютный курс оказывают влияние как внутренние, так и внешние факторы. В частности, более низкий уровень урожая в 2024 году в Украине из-за засухи, продолжения войны, атаки на энергосистему и роста импорта.

Стабильность гривны поддерживают сдержанная инфляция, мораторий на повышение тарифов и насыщение рынка товарами. Однако риски остаются — повышение затрат производителей, логистические трудности, в т.ч. при экспорте продукции и влиянии войны на торговлю и инвестиции.

Будущее экономики Украины будет в значительной степени зависеть от ситуации на фронте, объемов международной помощи и возвращения украинцев из-за границы.

Напомним, в конце июня американская валюта не смогла закрепиться выше 42 гривен, и курс вернулся в коридор 41-42 грн/долл. По оценкам экспертов, в начале июля гривна к доллару будет колебаться в пределах 41,4–41,9 грн/долл.

Автор:
Елена Черкасец