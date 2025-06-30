Доллар дешевеет, а евро опять идет на рекорд. Что будет с валютным рынком в июле?

В июле американская валюта останется в пределах 41-42 грн/долл., а динамика евро будет отражать глобальные валютные настроения.

Доллар не смог закрепиться выше 42 гривен и к концу июня курс вернулся в коридор 41-42 грн/долл. Европейская валюта при этом продолжает дорожать и протестировала новый уровень – 49 грн/евро.

По оценкам экспертов, в начале июля гривна по отношению к доллару будет колебаться в пределах 41,4–41,9 грн/долл., в то время как ситуация с евро менее предсказуема из-за событий на мировом рынке.

Отсутствие значительных внешних и внутренних шоков позволяет прогнозировать относительную курсовую стабильность, даже при сохранении высокой общей чувствительности финансовой системы к геополитическим и экономическим факторам. Тарас Лесовой директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка

Спрос постепенно восстанавливается

Июнь в целом прошел без особых потрясений на валютном рынке. Умеренно слабый спрос на валюту (по сравнению с первыми месяцами 2025 года) способствовал балансу между продавцами и покупателями, благодаря чему пара гривна/доллар демонстрировала преимущественно боковое движение.

Евро наоборот не изменяет своей тенденции и полтора месяца постоянно растет в цене. С середины мая до конца июня гривна к европейской валюте девальвировала на 8,2%. Это связано не только с укреплением евро к доллару, но и с постепенной переориентацией НБУ на евро как на основную резервную валюту.

Во второй половине июня наметился рост спроса на валюту – на 5% на наличном рынке и более чем на 10% на межбанковском рынке, что привело к кратковременному курсовому всплеску до 42 грн/долл.

Нацбанк отреагировал на это увеличением интервенций. Если в период со 2 по 13 июня НБУ продал на межбанке 1,23 млрд долл., то в период с 16 по 27 июня объем интервенций вырос до 1,6 млрд долл.

Валютные интервенции на межбанке в июне 2025 года

Период Продажа валюты, млн долл. 02.06-06.06.25 638,8 09.06-13.06.25 585,8 16.06-20.06.25 724,0 16.06-20.06.25 724,0

Данные НБУ

Но в целом НБУ предпочитает сильно не вмешиваться в движение рынка. "Нацбанк фактически позволил гривне ослабнуть в течение данного периода (20-е числа июня – ред.), учитывая достаточность резервов для поддержания курсовой стабильности", – комментирует Григорий Кукуруза, экономист Ukraine Economic Outlook.

Предварительно уже можно сделать вывод, что совокупный объем интервенций в июне однозначно будет на 2-3% меньше, чем в мае.

Что касается наличного рынка, несмотря на увеличение спроса, чистая покупка наличной валюты населением, по оценкам Ukraine Economic Outlook, в июне составит 300-330 млн долл. Это на 20-25% больше, чем в мае, но, для сравнения, в 3 раза меньше, чем в январе, который стал рекордным месяцем по данному показателю.

НБУ наблюдает и контролирует

Тарас Лесовой ожидает, что июль, вероятно, не принесет ощутимых изменений в балансе валютного рынка.

Иными словами, доллар будет оставаться в пределах привычного уже диапазона 41-42 грн/долл. с незначительными отклонениями, а динамика евро будет отображать глобальные валютные настроения и его курс может двигаться в пределах 46,5–48,5 грн/евро.

"Учитывая запланированное на 9 июля возможное введение дополнительных пошлин на европейские товары со стороны США (до 50%), евро может колебаться в широком диапазоне 1,12–1,15 долл. Кроме того, напряженная ситуация на Ближнем Востоке дополнительно влияет на стоимость энергоносителей. Это, в свою очередь, стимулирует инфляционные ожидания и в определенной степени затрагивает позиции основных резервных валют", – комментирует Тарас Лесовой.

Вдобавок к этому на украинский рынок оказывают влияние внутренние факторы, такие как:

уплата налогов бизнесом; ухудшение условий для экспортеров, которые ориентированы на рынок Евросоюза (возврат пошлин и квот); увеличение спроса на импортное топливо вследствие атак на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины; анонсированный депутатами пересмотр госбюджета на 2025 год и увеличение его расходной части на 400 млрд грн.

Впрочем, серьезных угроз для курса в июле все равно нет, так как любое давление на гривну по-прежнему находится под контролем Нацбанка. К тому же, резервов НБУ – их объем в июне превышал 44 млрд долл. – достаточно для того, чтобы гасить колебания.