Минагрополитики распределило квоты на сахар до августа: кто будет экспортировать продукт в ЕС

Минагрополитики распределило объем экспортной квоты на сахар. Квота распространяется на экспорт продукта в страны Европейского Союза и действует на период до 05 августа 2025 года. Крупнейшим поставщиком станет "Радеховский сахар" с объемом кваты почти в 4000 тонн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Объем квоты на сахар ведомство распределило между экспортерами пропорционально фактическим объемам экспорта этой продукции в страны ЕС за январь-май 2025 года.

В частности, квоты получили следующие предприятия:

ООО "Радеховский сахар" — 3 977,6 тонн;

ООО "Сахарагропром" — 1 700,9 тонн;

ООО "ПК "Заря Подолья" — 927,6 тонн;

ЧАО "Теофиопольский сахарный завод" — 915,1 тонн;

ООО "Наркевичский сахарный завод" — 688,8 тонн;

ООО "Новооржицкий сахарный завод" — 598,4 тонн;

— 598,4 тонн; ООО "Староконстантиновсахар" — 451,6 тонн;

ООО "Шамраевский сахар" — 381,5 тонн;

ООО "Шепетовкасахар" — 349,5 тонн и другие.

Напомним, с таном на 1 мая 2025 года Украина экспортировала 494 тыс. тонн сахара с начала 2024/25 маркетингового года (с 1 сентября 2024-го).