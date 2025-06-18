Мінагрополітики розподілило квоти на цукор до серпня: хто експортуватиме продукт до ЄС

Мінагрополітики розподілило обсяг експортної квоти на цукор. Квота поширюється на експорт продукту до країн Європейського Союзу і діє на період до 05 серпня 2025 року. Найбільшим постачальником стане "Радехівський цукор" з об’ємом квати у майже 4000 тонн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Обсяг квоти на цукор відомство розподілило між експортерами пропорційно фактичним обсягам експорту цієї продукції до країн ЄС за січень-травень 2025 року.

Зокрема, квоти отримали наступні підприємства:

ТзОВ "Радехівський цукор" — 3 977,6 тонн;

ТОВ "Цукорагропром" — 1 700,9 тонн;

ТОВ "ПК "Зоря Поділля" — 927,6 тонн;

ПрАТ "Теофіопольський цукровой завод" — 915,1 тонн;

ТОВ "Наркевицький цукровий завод" — 688,8 тонн;

ТОВ "Новооржицький цукровий завод" — 598,4 тонн;

— 598,4 тонн; ТОВ "Старокостянтинівцукор" — 451,6 тонн;

ТОВ "Шамраївський цукор" — 381,5 тонн;

ТОВ "Шепетівкацукор" — 349,5 тонн та інші.

Нагадаємо, станом на 1 травня 2025 року Україна експортувала 494 тис. тонн цукру з початку 2024/25 маркетингового року (з 1 вересня 2024-го).