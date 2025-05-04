Україна експортувала майже пів мільйона тонн цукру з вересня 2024 року

Станом на 1 травня 2025 року Україна експортувала 494 тис. тонн цукру з початку 2024/25 маркетингового року (з 1 вересня 2024-го).

Про це повідомила Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор".

Згідно з даними "Укрцукру", лише за період січень-квітень 2025 року експорт цукру склав 196,6 тис. тонн. Основним напрямом збуту став світовий ринок, який поглинув 90% обсягів. Частка експорту до країн ЄС становить 10%.

Найбільшим імпортером українського цукру стала Туреччина – 16% загального обсягу. На другому місці опинилася Лівія (11%), на третьому – Європейський Союз (10%).

Міністр аграрної політики Віталій Коваль підкреслив стратегічне значення цукрової галузі для економіки України, відзначивши її потенціал у виробництві продуктів з доданою вартістю.

Він закликав виробників цукру активніше розвивати напрямки агропереробки – біогаз, біоетанол, біометан, а також тваринництво як суміжну галузь.

За перші шість місяців 2024/25 маркетингового року, тобто з вересня 2024 по лютий 2025 року, Україна експортувала понад 403,5 тисячі тонн цукру. Переважна більшість цього обсягу – 98,4% – була спрямована на світовий ринок, тоді як 1,6% пішло до країн Європейського Союзу.

Додамо, Європейська комісія планує різко скоротити імпорт українського цукру після того, як виробники ЄС поскаржилися, що великі поставки спричинили обвал цін на цукор.