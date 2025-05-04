Украина экспортировала почти полмиллиона тонн сахара с сентября 2024 года

По состоянию на 1 мая 2025 г. Украина экспортировала 494 тыс. тонн сахара с начала маркетингового года (с 1 сентября 2024 г.).

Об этом сообщила Национальная ассоциация сахарников Украины "Укрсахар".

Согласно данным "Укрсахара", только за период январь-апрель 2025 экспорт сахара составил 196,6 тыс. тонн. Основным направлением сбыта стал мировой рынок, поглотивший 90% объемов. Доля экспорта в страны ЕС составляет 10%.

Крупнейшим импортером украинского сахара стала Турция – 16% от общего объема. На втором месте оказалась Ливия (11%), на третьем – Европейский союз (10%).

Министр аграрной политики Виталий Коваль подчеркнул стратегическое значение сахарной отрасли для экономики Украины, отметив ее потенциал в производстве продуктов с добавленной стоимостью.

Он призвал производителей сахара активнее развивать направления агропереработки – биогаз, биоэтанол, биометан, а также животноводство как смежную отрасль.

За первые шесть месяцев 2024/25 маркетингового года, то есть с сентября 2024 по февраль 2025 года, Украина экспортировала более 403,5 тысяч тонн сахара. Подавляющее большинство этого объема – 98,4% – было направлено на мировой рынок, тогда как 1,6% пошли в страны Европейского Союза.

Европейская комиссия планирует резко сократить импорт украинского сахара после того, как производители ЕС пожаловались, что большие поставки повлекли за собой обвал цен на сахар.