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В Україні спостерігається поступове зростання цін на цукор: які фактори впливають на ринок
Відкриття ринку Європейського Союзу та внутрішній попит стимулюють ріст цін на український цукор. Наразі середній рівень умовних відпускних цін із заводу коливається в межах 24,60–25,30 грн за кілограм, проте очікується подальший підйом.
Про це повідомляють аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах ВАР.
Як вважають експерти, на ринок впливає кілька ключових факторів. По-перше, зростає внутрішній попит на цуков, а по-друге, для виробників відкрився ринок ЄС і багато заводів наразі викуповують квоти під європейський ринок.
"Водночас українські виробники вже адаптувалися до зовнішніх поставок ще до відкриття ЄС – ми експортували продукцію до Туреччини, Камеруну, Кот-д’Івуару, Індонезії та Ізраїлю. Попит із цих країн зберігається, а додатковий інтерес із боку Європи лише посилює ріст цін", – зазначають сільгоспаналітики.
Крім того на ціноутворення традиційно впливає сезонний чинник: з початку року і до середини літа спостерігається зростання котирувань. На думку фахувців, умовні ціни можуть вийти на рівень 27–28 гривень за кілограм з ПДВ.
Таким чином, активний експорт і традиційні сезонні чинники створюють передумови для подальшого підвищення вартості українського цукру.
Нагадаємо, за перші шість місяців 2024/25 маркетингового року, тобто з вересня 2024 по лютий 2025 року, Україна експортувала понад 403,5 тисячі тонн цукру. Переважна більшість цього обсягу – 98,4% – була спрямована на світовий ринок, тоді як 1,6% пішло до країн Європейського Союзу.