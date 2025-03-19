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В Украине наблюдается постепенный рост цен на сахар: какие факторы влияют на рынок
Открытие рынка Европейского Союза и внутренний спрос стимулируют рост цен на украинский сахар. Средний уровень условных отпускных цен с завода колеблется в пределах 24,60–25,30 грн за килограмм, однако ожидается дальнейший подъем.
Об этом сообщают аналитики сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в пределах ВАР.
Как полагают эксперты, на рынок влияет несколько ключевых факторов. Во-первых, растет внутренний спрос на цуков, а во-вторых, для производителей открылся рынок ЕС и многие заводы выкупают квоты под европейский рынок.
"В то же время украинские производители уже адаптировались к внешним поставкам еще до открытия ЕС — мы экспортировали продукцию в Турцию, Камерун, Кот-д'Ивуар, Индонезию и Израиль. Спрос из этих стран сохраняется, а дополнительный интерес со стороны Европы лишь усиливает рост цен", — отмечают сельхозаналитики.
Кроме того, на ценообразование традиционно влияет сезонный фактор: с начала года и до середины лета наблюдается рост котировок. По мнению специалистов, условные цены могут выйти на уровень 27-28 гривен за килограмм по НДС.
Таким образом активный экспорт и традиционные сезонные факторы создают предпосылки для дальнейшего повышения стоимости украинского сахара.
Напомним, за первые шесть месяцев 2024/25 маркетингового года, то есть с сентября 2024 по февраль 2025 года, Украина экспортировала более 403,5 тысячи тонн сахара. Подавляющее большинство этого объема – 98,4% – было направлено на мировой рынок, тогда как 1,6% пошли в страны Европейского Союза.