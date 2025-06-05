Квоты вместо "безвиза": в НБУ подсчитали чистые потери от сокращения экспорта в ЕС в 2025 году

Возобновление довоенного торгового режима с ЕС, предусматривающее около 30 квот, может привести к чистым потерям украинского экспорта в размере около $800 млн в период с июня по декабрь 2025 года. Больше всего пострадает экспорт зерновых из-за новых ограничений в торговле.

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Как пишет Delo.ua, ссылаясь на информацию Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Потери из-за квот

"Мы возвращаемся к условиям углубленной всеобъемлющей свободной торговли с Европейским Союзом, которой у нас предусмотрено около 30 квот. Если поставки будут происходить только в пределах этих квот, то, конечно, это ощутимо повлияет на экспорт прежде всего зерновых", — подчеркнул Николайчук.

По словам Николайчука, некоторые квоты для украинских товаров действовали еще в прошлом году, в частности для кукурузы, яиц, сахара, овец и птицы. Несмотря на это экспорт этих продуктов часто осуществлялся сверх установленных лимитов, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности украинских производителей на рынке ЕС.

Он также отметил, что в прошлом году благодаря морскому коридору возобновились поставки украинской агропродукции на рынки Азии и Африки, и эти процессы до сих пор активно продолжаются.

В то же время, заместитель председателя НБУ подчеркнул, что возвращение к довоенному торговому режиму с ЕС будет иметь существенное влияние на платежный баланс Украины и валютный рынок.

"Валютный рынок точно не критический и точно может компенсироваться соответствующими мерами монетарной и валютно-курсовой политики Национального банка во избежание негативных эффектов на нашу способность обеспечить и устойчивость валютного рынка и обеспечить перевод инфляции в 5% цель!", — подчеркнул Николайчук.

Следует отметить, что срок действия чрезвычайных торговых мер Европейского Союза, отменивших пошлины и квоты на украинский экспорт, истекает 5 июня. Европейская комиссия намерена резко сократить импорт украинской агропродукции.